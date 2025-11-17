Confindustria L’Aquila: 80 anni di impresa e sviluppo

L’AQUILA – Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno festeggia 80 anni di attività con l’evento “80 Capitale d’impresa. 80 anni di visione industriale, sviluppo e cultura”, in programma il 21 novembre all’Auditorium del Parco dell’Aquila.

L’associazione conta oggi oltre 200 imprese associate, circa 11mila dipendenti e un impatto economico di 900 milioni di euro annui. Dal 2020 al 2025 le aziende aderenti sono cresciute del 59%, segno di un forte radicamento territoriale e di un dialogo costante con le istituzioni.

Il presidente Ezio Rainaldi ha ricordato il ruolo centrale di Confindustria L’Aquila dal 1945, sottolineando l’impegno nella ricostruzione post-sisma del 2009 e la funzione di supporto alle imprese attraverso innovazione e conoscenza. Il direttore Francesco De Bartolomeis ha evidenziato i tre assi strategici dell’associazione: identità, rappresentanza e servizi, con attenzione a infrastrutture, sostenibilità e aree interne.

Il programma della giornata prevede saluti istituzionali, la relazione del presidente, un annullo filatelico celebrativo e una tavola rotonda sulle sfide future dell’Abruzzo moderata da Luca Telese, con interventi di esponenti istituzionali e del mondo della ricerca e dell’impresa. Le conclusioni saranno affidate a Lucia Aleotti (vice presidente Confindustria per il Centro studi).

In chiusura verranno premiate otto aziende storiche con il Premio Fedeltà associativa. Rainaldi ha ribadito che il futuro industriale della provincia dipenderà da innovazione, tecnologia e infrastrutture, con Confindustria come motore di connessione tra imprese, ricerca e istituzioni, anche in vista del 2026 quando L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura.