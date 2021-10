Confindustria Chieti Pescara, Antonio Monferrante Presidente Sezione Sanità

Le sue prime parole: “Istituzioni e imprese: è necessaria una sinergia per inventare un modello efficace di cure ed assistenza post pandemia”

CHIETI – Antonio Monteferrante è il nuovo presidente della sezione Sanità di Confindustria Chieti Pescara. L’elezione è avvenuta presso la sede Pescarese dell’associazione nelle scorse settimane.

Monteferrante, Master in Management della Sanità all’ Università Commerciale L. Bocconi, ha maturato diverse esperienze nel settore del long term care e della riabilitazione extraospedaliera e dal 2010 è Vicepresidente di Monteferrante s.r.l., società che gestisce la R.s.a. Domus Pacis di Casalbordino ed il Centro di Riabilitazione Villa Giulia di Lanciano, realtà specializzate nell’assistenza di anziani non-autosufficienti, nel trattamento di patologie degenerativo-cognitive e nella riabilitazione di disabili fisici, psichici e sensoriali.

La Sezione Sanità conta circa 30 aziende impegnate nel settore, con specializzazione che varia dalla produzione di apparecchi e prodotti medicali, alla residenzialità, alla riabilitazione, alla medicina sul lavoro.

La filiera della salute in Italia contribuisce per il 10,7% al Pil ed occupa, considerando l’indotto, oltre 2,4 mln di addetti, in attività ad alto tasso di innovazione e valore aggiunto. Con la pandemia, il settore è stato impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza ed è sottoposto a grandi sfide di cambiamento. Confindustria considera il SSN una conquista fondamentale per il nostro Paese, che in 40 anni di vita ha favorito la coesione sociale e garantito equità nell’accesso al diritto alla salute. L’industria del settore è continuamente impegnata ad avanzare proposte per un efficace patto per la Salute per rendere più competitiva la nostra sanità.

“Mi piace pensare che una volta che il Covid 19 rappresenterà solo un ricordo, tutti gli attori della sanità abruzzese possano condividere l’esigenza di ripensare un modello di cure ed assistenza sempre più efficace. Le aziende che compongono la nostra sezione hanno come cifra comune una inguaribile fiducia circa le potenzialità del sistema sanitario abruzzese e con questa fiducia vogliamo contagiare tutti i nostri interlocutori, dal privato cittadino fino alle Asl ed alla Direzione Politiche della Salute. Vogliamo portare al di fuori della cerchia dei soli addetti ai lavori le tematiche ed i problemi del nostro mondo, arrivando a creare un vero e proprio Think tank sulla sanità abruzzese, che sia serbatoio di analisi, proposte ed innovazione. Le nostre aziende, d’altra parte, sono tutte specchio del territorio ed è a questo territorio che dobbiamo delle risposte, affrontando i bisogni dell’anziano, del disabile, del paziente autistico e di tutti quanti si rivolgono quotidianamente alle nostre strutture.” Ha dichiarato nel suo discorso ai soci il neo eletto presidente.

Eletti anche i Consiglieri della Sezione. Sono:

Giovanni Scurti per Residenza Il Giardino, con l’incarico di Vicepresidente della Sezione;

per Residenza Il Giardino, con l’incarico di Vicepresidente della Sezione; Eugenia De Benedetto per Life Meter Srl;

per Life Meter Srl; Giovanna D’Innocenzo per Fisioter Sas;

per Fisioter Sas; Luciano Gentile per Mercurio Multiservizi Srl;

per Mercurio Multiservizi Srl; Paolo Grilli per Sanstefar Abruzzo Spa;

per Sanstefar Abruzzo Spa; Mauro Menzietti per Istituto Acustico Centro Controllo Sordità Srl;

per Istituto Acustico Centro Controllo Sordità Srl; Stefania Neri per Angimed Srl;

per Angimed Srl; Ivo Pagliari per Casa Di Cura Privata M. D’oro De Cesaris Srl;

per Casa Di Cura Privata M. D’oro De Cesaris Srl; Germana Sorge per Fondazione Il Cireneo Onlus per l’autismo.