Concorso Marescialli Carabinieri 2022, 137 posti: come partecipare

Fino al 19 aprile si può inviare la domanda di partecipazione online al concorso pubblico per 137 posti per Allievi Marescialli dell’Esercito

REGIONE – É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Concorso Marescialli Esercito 2022. Gli aspiranti concorrenti in possesso dei previsti requisiti possono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente on-line, fino al 19 aprile 2022. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022–2024) prevede 137 posti per ricoprire il ruolo di Allievi Marescialli dell’Esercito. Di seguito i requisiti di partecipazione e le prove concorsuali dell’imminente Concorso.

Requisiti:

avere la cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

non aver compiuto 26 anni di età;

essere in possesso del diploma di maturità o essere in grado di conseguirlo al termine dell’anno scolastico 2022/23.

Tutti gli altri requisiti saranno esplicitati all’interno del Bando di Concorso.

Prove:

A meno di successive modifiche riportate nel bando, le prove concorsuali sono le seguenti:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive

prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese

prove di verifica dell’efficienza fisica

accertamento dell’idoneità attitudinale

accertamento dell’idoneità psico-fisica

tirocinio

valutazione dei titoli di merito.

Gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso, o contattando il Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” – Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione PI/PR/IP Telefono 0862/25345, 0862/412552 int. 0211 – sotrin 1452211