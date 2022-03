Louis Joseph Tocheri, la storia leggendario campione di “Stock Car”

CELANO – Louis Joseph Tocheri (in realtà il cognome era Tuccieri) nacque a Celano, in provincia dell’Aquila, da Luigi Tuccieri (nato a Celano nel 1896 – figlio di Alfonso nato a Rocca di Mezzo e Anna Maria Paglialunga nata a Cerchio – morì il 1 aprile 1988 a Thunder Bay, Ontario, Canada) e Santina Leonardi (nata a L’Aquila nel 1899 – morì nel 1987). Louis ebbe due sorelle Elsie (1926 – 1948) e Maria e due fratelli Mario (1921 – 2015) e Guido. Louis servì la Marina degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale su una Corvetta che attraversò l’Atlantico scortando le navi. Sposò Gail Mary Stefurak (nata a Fitkow in Polonia il 4 giugno 1926 – figlia di William e Katherine) che gli diede tre figli: due femmine Karen e Kim e un maschio Kory. Dopo aver lasciato la marina giurò a se stesso: “nessuno mi dirà mai più cosa fare”. Lavorò come venditore (aspirapolvere, assicurazioni sulla vita, immobili o vino) di successo. Louis divenne soprattutto, negli anni ’50 e ’60, una vera leggenda dello “Stock Car” (significa letteralmente “auto di serie”.

Le prime “Stock Car” erano infatti vetture di serie debitamente modificate destinate alle gare automobilistiche). Louis era conosciuto come il “Witch Doctor” (ogni volta che Louis vinceva si sentiva la canzone “Witch Doctor” suonata dagli altoparlanti), guidava la sua “Ford Coupe”(numero 19 – dipinta di un arancione brillante con numeri bianchi – per simbolo “the Bobcat”) del 1932. Innumerevoli le sue vittorie e alcuni suoi rocamboleschi incidenti (una volta solo per pochissimo se la sua auto avesse abbattuto la recinzione sarebbe finita nel fiume). La moglie Gail Mary Stefurak morì, aveva 87 anni, il 1 aprile 2014. Louis Joseph Tocheri (Tuccieri) morì, aveva 96 anni, il 23 dicembre 2020.

A cura di Geremia mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”