Concerto del Trio Fenice per la Rassegna Giovani Interpreti a Pescara

PESCARA – Domenica 10 aprile, alle 18.30, il concerto del Trio Fenice apre la Rassegna Giovani Interpreti, organizzata all’Auditorium Cerulli, la Casa delle Arti, in collaborazione con il Conservatorio “Luisa D’Annunzio”, la Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara e l’associazione culturale La Favola Bella.

Il Trio Fenice composto da Federico Del Principio pianoforte, Elenoir Javanmardi violino e Patrizio Parillo violoncello, è iscritto al secondo anno del Corso Post-magistrale di Musica da camera presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma nella classe del Maestro Claudio Trovajoli.

È ammesso al corso di perfezionamento di Musica da camera con Pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole con il Trio Gaspard, Bruno Canino, Alexander Lonquich.

Ha seguito masterclass con docenti come Vladimir Mendelssohn, Nikita Borisov Glesby e Alexander Kovalev.

PROGRAMMA:

F. J. Haydn – Piano trio op.XV n.27;

allegro – andante – finale, presto.

J. Brahms – Piano trio op.8 n.1; allegro con brio, con moto

scherzo, allegro molto – trio meno allegro

adagio non troppo

finale, allegro molto agitato

Il costo del biglietto è di 5 euro ed è possibile abbonarsi ai quattro concerti della rassegna, in programma tra aprile e maggio. L’Auditorium Cerulli si trova a Pescara, in Via Verrotti, 42 I biglietti saranno acquistabili a partire da un’ora prima dell’evento direttamente al botteghino, presso l’Auditorium Cerulli.

Ingresso:

Intero: €5,00

Ridotto: €2,00

Abbonamento: €10,00