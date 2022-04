“Rosetta Malaspina, ovvero da un punto dell’eternità” a Pescara

PESCARA – Domenica 10 aprile presso il Teatro Cordova di Pescara alle ore 18.30 doppio appuntamento con lo spettacolo e la presentazione del libro omonimo “Rosetta Malaspina, ovvero da un punto dell’eternità”. La Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova e l’ANPI Pescara e provinciale propongono un nuovo appuntamento del progetto “I Fiori della Memoria” con il modulo “Donne e Lotte, l’Amore Partigiano”

Ad aprire questo nuovo modulo dedicato al mondo delle donne, della loro lotta per l’emancipazione e la libertà, sarà il doppio appuntamento con lo spettacolo e la presentazione dell’omonimo libro. In scena l’attrice della Compagnia dei Merli Bianchi Laura Margherita Di Marco e a seguire la presentazione del libro edito da Arsenio Edizioni

Così scrive Claudio La Camera nella prefazione: “La storia di Rosetta Malaspina racconta di un luogo dove è possibile ascoltare le voci di chi lotta per la libertà e la dignità negate. É lo spazio misterioso del pensiero e della memoria che spesso porta alla follia. É una terra di confine dove ogni giorno occorre affrontare i nemici, resistere e trovare nuove forme di sopravvivenza. Come può una donna ribellarsi ad un intero sistema? Marietta aveva utilizzato la follia; Felicia Impastato la ricerca tenace della verità; Rita Atria scelse un atto estremo; mia nonna Amina con la difesa incondizionata dell’Amore. L’eco di queste voci ritorna da un punto dell’eternità, dopo un lungo viaggio per difendere chi non ha voce nel mondo”.

Interverranno alla presentazione del libro: Laura Margherita Di Marco, l’editrice Valeria Di Felice, la presidente di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Luisa Impastato, la fondatrice e attuale vice-presidente dell’Associazione Antimafie “Rita Atria” Nadia Furnari e il presidente dell’ANPI Pescara Nicola Trifuoggi.

Modera l’incontro presidente provinciale Pescara dell’ANPI, Nicola Palombaro. L’evento rientra nella serie di incontri che l’ANPI PESCARA sta organizzando in previsione del 25 aprile.

Per partecipare è necessaria la prenotazione a info@compagniadeimerlibianchi.it o un sms whatsapp al 3406072621.

Contributo per l’attività istituzionale dell’associazione € 10,00

Laura Margherita Di Marco nasce a Giulianova (TE). Attrice e drammaturga. Docente teatrale per bambini ed adulti. Fonda nel 2009 la Compagnia dei Merli Bianchi a Giulianova (TE) di cui è attualmente presidente e direttrice artistica. Impegnata in diversi progetti nel sociale e impegno civile attraverso il teatro. Per la Arsenio Edizioni ha pubblicato “Dove nasconde gli occhi il cielo” (2019)