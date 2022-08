Concerto di Elisa all’anfiteatro La Civitella di Chieti: info e biglietti

Martedì 20 settembre nuova tappa abruzzese del “Back to the future live tour”, biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets

CHIETI – Un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta: Elisa prosegue senza sosta il suo nuovo e mastodontico “Back to the Future Live Tour”, aggiungendo nuovi appuntamenti.

Martedì 20 settembre la tournée arriverà a Chieti, alle 21 all’Anfiteatro La Civitella, suggestivo anfiteatro romano all’interno del Parco Archeologico. Evento organizzato da Elite Agency Group, Alhena Entertainment e VentiDieci.

Il “Back to the Future Live Tour” prosegue così fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale. Per la prima volta Elisa è protagonista di una tournée che tocca tutte le regioni d’Italia e ogni tappa diventa occasione per valorizzare il luogo che la ospita.

Il “Back to the Future Live Tour” infatti non è solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Al centro, infatti, c’è sempre un impegno particolare per l’ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub.

Tra gli appuntamenti c’è, ad esempio, la rassegna “Dialoghi sulla sostenibilità”, che si svolge all’interno del Green Village.

Il Green Village è un’area allestita con materiali ecosostenibili e realizzati con criteri di sostenibilità anche sociale che accompagna lo show principale; uno spazio in cui si svolgono panel, performance, workshop, percorsi sensoriali, proiezioni, attività di benessere e attività dedicate a bambini e bambine.

Durante il tour prosegue anche il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, con una raccolta fondi per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Le nuove messe a dimora andranno a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è la referente italiana, che mira a piantare 500 MLN di alberi in Europa (di cui 9 MLN in Italia) e curare i nuovi alberi per i tre anni successivi. Il processo di rigenerazione urbana/implementazione del verde urbano avverrà secondo i parametri del progetto europeo.

E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le ambizioni delle SDG sono quelle di capovolgere il copione già scritto per ottenere un mondo più giusto, pacifico, e green, e modellare una nuova realtà: una realtà in cui la crisi climatica non porrà fine all’umanità, perché l’umanità porrà fine alla crisi climatica. L’ONU ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l’azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porta, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

BIGLIETTI

La prevendita per la data di Chieti si aprirà oggi, venerdì 12 agosto alle 16, sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): poltronissima gold numerata 65,00 – poltronissima numerata 60,00 – poltrona numerata 55,00 – poltrona perimetrale numerata 50,00 – gradinata cemento non numerata 45,00 (diritti di prevendita inclusi). Info: 0871 685020 – 085 9433361 – 0773 664946.