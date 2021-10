TERAMO – Sarà l’Aula Magna del Convitto ‘Melchiorre Delfico’ di Teramo a ospitare domani, venerdì 22 ottobre, alle ore 18.30, il Concerto di conclusione dell’anno accademico 2020-2021 dell’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo. Ad animare l’evento saranno le melodie di Schubert con l’Ouverture in stile italiano in Do maggiore e la Sinfonia numero 104 in Re maggiore di Haydn, l’ultima sinfonia del grande maestro tedesco.

“Sicuramente dal 2020 – ha spiegato il Direttore del Conservatorio Tatjana Vratonjic – abbiamo vissuto un periodo estremamente difficile e critico sotto il profilo operativo, contesi tra didattica a distanza, ritorno in presenza, dunque il ritorno da remoto, un periodo che ci ha imposto anche la riorganizzazione complessiva della nostra attività, lavorando su piattaforma e comunque assicurando ai nostri ragazzi non solo le lezioni, ma anche il regolare svolgimento degli esami e delle sessioni di tesi, oltre che le Masterclass con concertisti di fama mondiale. Di fatto abbiamo garantito ogni tipo di iniziativa ai nostri studenti, che hanno potuto portare avanti tranquillamente il proprio corso di studi e, in alcuni casi, chiuderlo preparandosi all’attività da professionisti. Il Concerto di domani rappresenta la conclusione di un anno accademico rendendo protagonista l’Orchestra del Conservatorio che porterà sulla scena la propria attività didattica”.

A dirigere domani, venerdì 22 ottobre l’Orchestra del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, sarà il Maestro Simone Genuini, docente del Conservatorio ‘G.Braga’, direttore, sin dalla sua fondazione, della Junior Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, alla guida della quale, da anni, ha diretto numerosi concerti in Italia, tra cui quelli per il ‘Ravello Festival’, per la stagione dell’Orchestra da Camera di Mantova, presso la Camera dei Deputati, per la Presidenza della Repubblica in occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia, collaborando anche con solisti come Andrea Oliva, Silvia Careddu, Angelo Persichilli e Carlo Tamponi. Inoltre, in veste di direttore ospite, ha diretto l’Orchestra della Toscana, I Solisti del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Bucarest e i Solisti Aquilani.