“Motorsport per Tutti” al Porto Turistico di Pescara: ecco quando

Go-kart e race running per un evento sportivo finalizzato all’integrazione sociale domenica 24 ottobre. Al via il progetto RACETOZERODIVERSITY 2022-2025

PESCARA – Domenica 24 ottobre, dalle ore 10:00 alle 18:00 presso il Porto Turistico Marina di Pescara, si svolgerà la manifestazione “Motorsport per Tutti“, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica Go-Kart Experience in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Automobilistica Patenti Speciali (F.I.S.A.P.S.), Guidosimplex, ENDAS Abruzzo e Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (F.I.S.P.E.S.).

L’evento, patrocinato dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Pescara, dal Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo e dall’Automobile Club Pescara, vuole ridurre le disuguaglianze e potenziare l’inclusione di persone con disabilità nel Motorsport. Persone con disabilità e normodotati (adulti e bambini) avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo karting e provare in tutta sicurezza go-kart normali e adattati insieme ad istruttori qualificati.

La manifestazione vedrà l’esordio del progetto “RACETOZERODIVERSITY 2022-2025”, con la mission di “promuovere la pratica del karting e dei Motorsport Games virtuali verso persone con disabilità e agevolare la diffusione di nuove tecnologie nel Motorsport”. Un progetto che ha l’ambizioso obiettivo di creare entro il 2025 un team di piloti con disabilità per competere nelle più importanti manifestazioni di Motorsport reale e virtuale.

Un’altra grande novità della giornata è la possibilità di provare per la prima volta in Abruzzo – nonché una delle prime in Italia – la racerunning bike, una bici da corsa a tre ruote con sella, supporto per il corpo e tre ruote. Il racerunning è una disciplina paralimpica, una delle novità del programma World Para Athletics e potrebbe essere incluso nei Giochi Paralimpici del 2024.

Durante la mattinata, tra le ore 11:30 alle 12:00, interverranno i rappresentanti del mondo istituzionale e sportivo tra cui: Michele Del Grosso, Presidente Go-Kart Experience e Delegato FISAPS; Vincenzo D’Incecco, Consigliere Regionale; Nicoletta Di Nisio, Assessore alle Politiche per la Disabilità del Comune di Pescara; Simona Placiduccio, Delegato CIP Pescara; Claudio Tomei, Vicepresidente FISAPS; Simone D’Angelo, Presidente ENDAS Abruzzo e FISPES; Domenico Schiattarella, Ex pilota Formula 1.

All’iniziativa saranno presenti l’Associazione Carrozzine Determinate, l’ANFFAS Pescara e Liberamente Centro Multispecialistico di Psicoterapia e Disturbi dell’Età Evolutiva.

L’ingresso è libero al pubblico, secondo disposizioni legislative vigenti Covid-19.