L’Aquila, concerto della Banda dei Vigili del Fuoco: ecco quando

Il 10 giugno, San Massimo, la banda dei Vigili del Fuoco terrà un concerto nella suggestiva cornice del Castello Cinquecentesco

L’AQUILA – In occasione della ricorrenza di San Massimo, patrono della città dell’Aquila, il prossimo giovedì 10 giugno, alle ore 16.30, la banda dei Vigili del Fuoco terrà un concerto nella suggestiva cornice del Castello Cinquecentesco.

All’evento, realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune dell’Aquila, interverranno, il sindaco Pierluigi Biondi, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, il direttore regionale Felice di Pardo, il comandante provinciale Mauro Malizia, il segretario regionale MIC, Nicola Macrì, il soprintendente per l’Archeologia, belle arti e paesaggio per L’Aquila e i comuni del cratere, Antonio Di Stefano, e la direttrice del Museo nazionale d’Abruzzo, Maria Grazia Filetici.

“La banda musicale dei Vigili del Fuoco – ha dichiarato il sindaco Biondi – ha saputo raggiungere negli anni un alto livello artistico, riscuotendo unanime apprezzamento da parte della critica e un grande successo di pubblico. Al valore culturale dell’iniziativa si aggiunge l’ulteriore significato dato dalla particolare ed esclusiva cornice nella quale avrà luogo, vale a dire il cortile del Castello Cinquecentesco, monumento simbolo della città, gravemente danneggiato dal terremoto del 2009 e in corso di restauro da parte degli uffici territoriali del ministero della Cultura. Il legame del capoluogo d’Abruzzo – ha proseguito il primo cittadino – con il Corpo dei Vigili del Fuoco è profondo e radicato, soprattutto a seguito degli eventi sismici, quando hanno fornito assistenza e conforto alla popolazione colpita, divenendo i nostri “angeli” e distinguendosi per la generosità, la competenza e il coraggio con cui hanno condotto le operazioni di soccorso. Per tale ragione abbiamo prontamente accolto la proposta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ritenendo – ha concluso il sindaco – che al valore culturale della prestigiosa iniziativa si unisca un forte connotato simbolico nella celebrazione del santo patrono. Un ennesimo, straordinario omaggio – ha concluso Biondi – che i nostri angeli tributeranno alla città dell’Aquila”.

Il concerto, diretto dal maestro Donato Di Martile con la partecipazione del tenore maestro Francesco Grollo, si terrà senza presenza di pubblico e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito vigilfuoco.tv al seguente link: https://www.vigilfuoco.tv/live/diretta-pubblica .

Verranno eseguiti, tra gli altri, brani di Leonard Bernstein, Henghel Gualdi, Carlos Santana e Charles Gounod.