Concerti di Tonina Saputo 4tet e Filippo Bubbico quartet, le foto

PESCARA – Il Pescara Jazz Club si è concluso martedì 16 luglio con un doppio concerto. Ad aprire Sun Village Filippo Bubbico Quartet feat. Claudio Filippini e a seguire Tonina Saputo 4tet. Il primo gruppo che si è esibito in Piazza Muzii ha proposto i seguenti brani: Desires, Hug, JB, Dreaming, Kyu, Walking, Hyperballad (Bjork) in duo con Carolina, On the moon e Milicia. I brani sono di Filippo eccetto quello tributo a Bjork. Sul palco con Filippo Bubbico (tastiere, voce e chitarra), Carolina Bubbico (voce), Giacomo Ferrigato (chitarra), Claudio Filippini (tastiere) e Federico Pecoraro (basso).

A seguire sul palco Tonina Saputo 4tet con Tonina Saputo (voce e basso), David Gomez (sassofono), Tyler Jackson Stokes (chitarra) e Keith Bowman (batteria). Ecco i brani che hanno proposto: Mi votu e mi rivotu, The protestor, Calypso blues, Que lio, You’re not good enough, Feels like making love, St. lost, Smells like teen spirit, Ma & pa, Nakamarra, Quizas e Historia de un amor. Di seguito alcuni scatti del fotografo Roberto Di Blasio ai musicisti protagonisti della serata.