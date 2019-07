Rocca San Giovanni, rapina in concorso: due arresti

ROCCA SAN GIOVANNI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito due ordini di esecuzione per la carcerazione, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lanciano, nei confronti di due cittadini italiani R.S. e M.M..

I suddetti si sono resi responsabili del reato di Rapina in concorso, commesso in Rocca San Giovanni (CH) in data 10 luglio 2010, e quindi devono espiare la pena detentiva di anni 3 di reclusione. Dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la locale casa circondariale dal personale della Squadra Mobile.