Filippo Bubbico e Tonina chiudono il Pescara Jazz club

Appuntamento a martedì 16 luglio in piazza Muzii alle 21, ingresso gratuito. Sul palco presente anche il pescarese Claudio Filippini

PESCARA – Dopo l’enorme successo della prima serata del Pescara Jazz Club (ieri, domenica 14) con i Cuneman 5et e una eclettica Serena Brancale, che si è esibita col suo gruppo raccogliendo la standing ovation dal numeroso pubblico partecipante, il ciclo di concerti gratuiti chiuderà il cerchio, domani, martedì 16: sul palco il quintetto di Filippo Bubbico (nella foto) e, a seguire, il gruppo di Tonina: appuntamento alle 21, in piazza Muzii, in piena zona pedonale (ingresso libero).

Si parte con una tappa del Sun Village tour, con Filippo e Carolina Bubbico, tastiere voci e batteria, Claudio Filippini piano e tastiere, Giacomo Ferrigato chitarra e Federico Pecoraro basso. Il nome del live viene da quello del disco d’esordio, uscito a settembre con Workin’ Label e il sostegno di Puglia Sounds Records e distribuito di Ird.

Polistrumentista, compositore, producer, Bubbico, classe 1992, propone musiche originali che esplorano nuovi sound: da potenti groove funk a beat onirici. L’armonia, il ritmo e la melodia sono il fulcro pulsante del disco e del live, insieme alla combinazione tra il background armonico proprio della musica jazz e l’uso di strumenti elettronici. Bubbico mette in campo una contaminazione artistica resa possibile anche grazie all’apporto di musicisti di provenienza internazionale – uno su tutti il pescarese Claudio Filippini – e dalla bella sinergia creatasi con la sorella Carolina che ha collaborato nella scrittura di alcune melodie e dei testi.

“Sun Village fa riferimento al quartiere Villaggio del Sole in cui si trova lo studio di registrazione – dichiara il leader del gruppo -. È il centro di produzione dell’etichetta Workin’ Label, dove sono avvenuti tutti i processi di creazione e finalizzazione di questo album. Nella tracklist sono presenti 11 brani originali, con testi in lingua italiana e inglese, che compongono un lavoro omogeneo e dalla forte identità”.

A seguire salirà sul palco Tonina Saputo, con David Gomez al sax, Tyler Jackson Stokes alla chitarra e Keith Bowman alla batteria. Tonina è una bassista, cantante, chitarrista, poetessa, critica musicale e compositrice originaria di San Diego ma cresciuta a Saint Louis, nel Missouri. Nel 2009, nonostante la sua giovane età, si è esibita alla Carnegie Halle e nel 2012 al Lincoln Center. A 17 ani è stata ammessa al Berklee college of music e una manciata di anni fa ha stretto una collaborazione con il produttore e cantante Javier Limon, nominato ai Latin Grammy Awards.

Tonina propone brani originali e riarrangiamenti di cover, in spagnolo e in inglese. Proveniente da una famiglia amante della musica che le ha fatto conoscere molti generi, dal funk, soul, jazz, fino alla musica classica, unisce il suo eterogeneo background musicale a quello personale, unendo le radici nere a quelle italo-siciliane. Il suo senso del ritmo, della melodia e la sua voce straordinaria, rendono le sue performance un’esperienza elettrizzante per tutti gli ascoltatori.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CON PESCARA JAZZ

Il Pescara Jazz prosegue mercoledì 17 al D’Annunzio con uno dei tanti big in programma: Richard Bona, bassista e compositore camerunense, leader della serata De la frontera (biglietti 10, 20 e 30 euro o in abbonamento).