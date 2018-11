I concerti di dicembre 2018 in Abruzzo

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo nel mese di dicembre? In primo piano il live di Patti Smith

Grandi nomi della musica in arrivo in Abruzzo. Su tutti Patti Smith, la sacerdotessa della New Wave, il simbolo del rock degli Anni ’70. Un nome che non ha bisogno di presentazioni e che sarà la protagonista del Concerto di Natale ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. Vi segnaliamo i principali eventi del mese di dicembre in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Il mese dei concerti si apre venerdì 2 alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescara con il tour teatrale di Vasco Brondi alias Le Luci della Centrale Elettrica, che festeggerà i dieci anni dall’uscita del suo primo album “Canzoni da spiaggia deturpata”. Si mescoleranno le canzoni dal 2008 al 2018 a letture e a racconti dell’Italia vista dal finestrino per milioni di chilometri, tra la via Emilia e la via Lattea. La stessa sera l’ex Timoria Omar Pedrini salirà sul palco alla Cantina Majella di Caramanico Terme (PE). Il live, con inizio alle ore 22.30, è già sold out da giorni. Venerdì 7 Mimmo Locasciulli sarà all’Auditorium Cianfarani di Chieti. In due ore di concerto proporrà i suoi grandi successi ma anche i brani dell’album di inediti intitolato “Cenere”, uscito lo scroso 9 novembre. Al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo tornerà invece Gemitaiz per proporre le canzoni dell’album “Davide” e i suoi classici cavalli di battaglia. Sabato 8 Pierdavide Carone con il suo show acustico sarà ospite del Marini’s American Pub di Giuliano Teatino (CH). Leonardo Angelucci proporrà invece il suo album di esordio “Questo frastuono immenso” a Il Casolare Roadhouse di Isola del Gran Sasso (TE).

L’icona del rock Patti Smith sarà in concerto martedì 11 e mercoledì 12 presso la Cattedrale di Avezzano, in provincia de L’Aquila, in occasione della XIX Edizione del Concerto di Natale; sarà accompagnata sul palco dal fidato Tony Shanahan al piano e chitarra. Il 12 sarà anche la sera in cui al Teatro Massimo di Pescara arriverà una delle più note corali internazionali di gospel creata nel segno di Martin Luther King: l’Harlem Gospel Choir. Martedì 18 l’ex componente degli Afterhours Giorgio Ciccarelli sarà al Sound di Teramo per presentare il suo secondo disco da solista “Bandiere”. Venerdì 28 a Gessopalena tornerà Mimmo Locasciulli.

Programma concerti in Abruzzo – dicembre 2018

DICEMBRE

2

Le luci della Centrale elettrica – Pescara

Omar Pedrini – Caramanico (PE)

7

Mimmo Locasciulli – Chieti

Gemitaiz – Mosciano Sant’Angelo (TE)

8

Pierdavide Carone – Giuliano Teatino (CH)

Leonardo Angelucci – Isola del Gran Sasso (TE)

11-12

12

The Harlem Gospel Voice – Pescara

18

Giorgio Ciccarelli – Teramo

21

28

Mimmo Locasciulli – Gessopalena (CH)