I concerti di Novembre 2019 in Abruzzo: cantanti, dove, date

Quali saranno i principali eventi musicali in Regione a Novembre? Tra i primi appuntamenti il concerto degli Off New Trolls

Dopo un’estate ricchissima di appuntamenti musicali dal vivo, si prosegue con la stagione autunnale che non mancherà di proporre nomi illustri sui palchi allestiti in tutte e quattro le province dell’Abruzzo. Musica per tutti i gusti e per tutte le età e per tutte le tasche.

Sabato 9 al Teatro comunale di Sulmona a suonare per beneficenza saranno gli Off New Trolls, formazione guidata dai membri fondatori Gianni Belleno e Nico Di Palo. Il concerto è organizzato per dotare di un macchinario di nuova generazione il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata di Sulmona. A cinquant’anni dalla nascita della band verranno riproposti brani indimenticabili, per ritrovare lo spirito genuino della musica suonata dal vivo e far rivivere le magiche atmosfere degli anni 70 e a seguire.

Venerdì 15 al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata arriva in tour la band romana I Quartieri, per proporre il nuovo disco, anticipato dai singoli Vivo di notte e Siri. Asap, questo è il titolo dell’album, che arriva quasi sei anni dopo Zeno, è anche uno degli acronimi più popolari e usati nella vita di tutti i giorni: As Soon As Possible. La band composta da Fabio Grande, Paolo Testa e Marco Santoro, si conferma una delle colonne portanti dela musica romana.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di novembre, perchè la lista è in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Programma concerti in Abruzzo – novembre 2019

9

Off New Trolls – Sulmona (AQ)

15

I Quartieri – Sant’Egidio alla Vibrata (TE)