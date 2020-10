Tornano i laboratori della Compagnia dei Merli Bianchi: ecco quando

Teatro per ragazzi ed adulti, seminari di lettura espressiva, yoga dal 5 ottobre 2020 fino a giugno 2021 nelle sedi di Teramo e Giulianova

GIULIANOVA – Tornano le attività promosse dalla Compagnia dei Merli Bianchi che si svolgeranno , come ogni anno, a Giulianova e Teramo. Inoltre da quest’anno previsti incontri anche su piattaforme digitali.

I corsi previsti per l’anno 2020/2021 sono:

– LA SCATOLA MAGICA – corso di Teatro per bambini e ragazzi a TERAMO presso Calor Latino – Palazzo Ater, Via Gasbarrini n. 49 a partire da lunedì 5 ottobre dalle 17 alle 18.30; a GIULIANOVA presso la Pintìca, Via Marconi n. 19/21 a partire da martedì 6 ottobre: dalle 15.00 alle 16.00: I gruppo ( 6-8 anni); dalle 16:30 alle 17.30 (9-11 anni) : II gruppo; dalle 18:00 alle 19:00 (12-15 anni): III gruppo

Muoversi, ridere, giocare, creare, imparare ad esprimersi in sinergia con corpo e voce con gli strumenti del teatro è quello che la compagnia propone ai bambini ed ai ragazzi in questo corso teatrale.

– ALBERI CON I PIEDI corsi di Teatro per adulti a GIULIANOVA presso la Pintìca, Via Marconi n. 19/21 a partire da martedì 6 ottobre: dalle 19.30 alle 21.00

Un corso volto a creare armonia tra corpo e voce per acquisire una presenza scenica che aiuti a controllare l’emotività e l’utilizzo corretto della voce; avvicinare all’improvvisazione fisica e verbale.

Tratteremo di scrittura creativa, nonché di montaggio e messa in scena.

– LEGGIAMO UNA STORIA corsi di dizione e LETTURA CREATIVA per adulti e professionisti sia in gruppi classe che singolarmente con gironi ed orari da concordare a Giulianova, a Teramo e on-line

Lezioni individuali o di gruppo, anche on-line per adulti e professionisti che vogliono sperimentare o approfondire lo studio sull’espressività di testi, leggere in maniera chiara ed articolata, controllare le emozioni e i respiri, divertirsi e far divertire, canalizzare l’attenzione e scoprire che “tirar fuori la voce” è un’azione precisa.

– Lezioni di INTEGRAL YOGA a Giulianova tutti i lunedì dalle 8.30 alle 10:00 Via Marconi n. 19/21 Pintìca; martedì dalle 21:00 alle 22:30 Via Nazionale per Teramo n. 40; venerdì dalle 18:30 alle 20 Via Marconi n. 19/21 Pintìca

Pratica psico-fisica volta a sviluppare la relazione armonica tra corpo, mente ed emozioni. La lezione passerà attraverso varie fasi: le àsana (posture), il movimento, la respirazione, la concentrazione, il rilassamento rigenerante.

Il metodo Integral Yoga, si incentra sull’autoascolto, sulla concentrazione, su una pratica condotta con progressione e leggerezza, mirata alla redistribuzione dei flussi di energia. Con l’aiuto delle tecniche di respirazione si allentano tensioni a livello fisico, mentale ed emotivo.

Ricordiamo che è necessaria la prenotazione per partecipare alla lezione di prova. posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni contattate: Teatro e lettura creativa: 340.6072621; Yoga: 340.2690957

email: info@compagniadeimerlibianchi.it; Sito Internet www.compagniadeimerlibianchi.it, fb compagnia dei merli bianchi

Direzione artistica e organizzativa: Margherita Di Marco e Alessandra Zancocchia.