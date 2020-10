Ortona, torna l’appuntamento con il Premio Casella: ecco quando

La 64° edizione del Premio Basilio Cascella si terrà dal 5 ottobre al 4 novembre, portando l’esposizione artistica fra le vie di Ortona

ORTONA – In questo particolare anno torna in forma di Arte Pubblica il Premio ‘Basilio Cascella’, dal 1955 uno dei Premi d’Arte tra i più prestigiosi d’Italia. Le opere saranno presenti in aree pubbliche all’interno del tessuto cittadino in forma di affissioni, portando direttamente l’esposizione artistica fra le vie di Ortona (CH) e di chi ogni giorno ne frequenta le strade. Sarà possibile visionare le opere a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza i limiti che altre location renderebbero obbligatori.

In un periodo in cui non è possibile pensare ad eventi ed esposizioni in modo tradizionale, impedendo ogni possibilità a chi lo fa, il Premio Basilio Cascella si reinventa nuovamente, adattandosi al periodo in modo creativo continuando a valorizzare gli artisti selezionati e regalando agli abitanti della cittadina 25 visioni personali sul tema ‘Green Economy’, protagonista di questa 64^ edizione 2020.

Il Premio si conferma nuovamente una delle realtà artistiche nazionali più interessanti della regione, in grado di comprendere il proprio tempo e guardare al futuro creando sempre nuove ed interessanti iniziative.

Su prenotazione sarà inoltre possibile visionare copie delle singole opere del progetto di Arte Pubblica in uno spazio espositivo apposito in cui verrà ospitata una seconda sezione del progetto. In tal caso si dovrà contattare il numero 085 9062229 e munirsi di autocertificazione sanitaria come richiesto dal dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020, che troverete in loco o sul sito www.premiocascella.it.

Sede: Ortona (CH).

Vernissage: lunedì 5 ottobre, ore 17.00.

Periodo: dal 5 ottobre al 4 novembre 2020.

Orari: tutti i giorni, ore 0-24

Prenotazioni: +39 085 906 2229

Autocertificazione: https://bit.ly/2EWVX6d

A cura di: Associazione Culturale Atlantide.

Autori: Noemi Comi, Claudia Del Giudice, Silvia Morgana di Federico, Roberto Esposito, Alice Ferretti, Lucio Inserra, MC 2.8 (Maria Chiara Maffi – Chiara Giancamilli), Giorgio Nuzzo, Roberta Pestarino, Isabella Quaranta, Lucio Barlassina, Leonardo Cannistrà, Davide Civitarese, Roberta Congiu, Tonia Erbino, Cristina Mangini, Mennato Tedesco, Manuele Montanucci, Carlotta Morucchio, Tonino Puletti, Valerio Raffa, Michela Sbuelz, Domenico Silvestri, Samantha Torrisi, Luisa Valenzano, Alessandro Falco, Alessandro Passerini, Davide Di Fonzo, Marcello Vigoni, Marco Circhirillo, Valentina Bollea, Veronica Liuzzi, Federica Costa, Marco Formigoni, Massimo Volponi, Maurizio Rapiti, Sara Vacchi, Simone Anticaglia, Vladimiro Lilla, Symbolon.