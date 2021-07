Commissione di Vigilanza, l’ordine del giorno del 29 luglio

REGIONE – Giovedì 29 luglio, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza per discutere della legge regionale n. 42/2013 in materia di Polizia Locale, in particolare sullo stato di agitazione dei dipendenti della Polizia Locale degli Enti Locali della regione Abruzzo. Relatore del punto è il Presidente di Commissione Pietro Smargiassi e saranno auditi: Pietro Quaresimale, Assessore Giunta regionale competente; Walter Falzani, CSA RAL coordinamento regionale Abruzzo; Franca Ferraro, Dipartimento Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità territoriale; Franca Colella, UPI segretario generale provinciale Chieti ; Massimo Luciani, direttore ANCI Abruzzo; Andrea Scordella, Anci delegato Polizia Locale; Franca Briglio, ANPCI Presidente Abruzzo.

