Marziani … on the beach/5, incontro a Pescara il 28 luglio

Saranno ospiti del quarto appuntamento: Luisa Gasbarri, Cristiano Zuccarino, Gaetano Basti, Viviana Farinelli, Gabriele Di Camillo e Raffaella Bonazzoli

PESCARA – A Pescara mercoledì 28 luglio, OL//Officine Letterarie Pescara – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, progetto NAC – Narratori Abruzzesi Contemporanei, progetto VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni presentano “Marziani… on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata” quarto appuntamento dalle ore 18 presso Stabilimento Balneare Aretusa Lungomare Pescara Sud. Un luogo all’aperto, informale, accogliente, per re-inventare l’idea di salotto letterario. “Letteratura e ambiente” ospiti: Luisa Gasbarri, Cristiano Zuccarino, Gabrielle Di Camillo, Gaetano Basti, Viviana Farinelli, Raffaella Bonazzoli. Un progetto di decentramento culturale che porta la cultura letteraria verso una condivisione più diffusa e dentro la dimensione quotidiana.

Come già con “Presente!” e “Marziani… dal parrucchiere” il progetto è pensato per promuovere e sostenere la letteratura, l’editoria e gli autori-autrici abruzzesi contemporanei. Crediamo nella letteratura come portatrice di valori umani condivisi. Valori che hanno radici profonde e cuore nella cultura della relazione, del dialogo, del confronto. Valori che costruiscono l’irrinunciabile dimensione sociale a cui ogni cittadino e cittadina dovrebbe tendere.

Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale: “Questo quinto appuntamento è caratterizzato da Letteratura e ambiente, ovvero scritture che intercettano le tematiche ambientali. Con noi Gaetano Basti, storico fondatore della rivista D’Abruzzo pioniera nel promuovere l’Abruzzo e la sua natura; Viviana Farinelli delle Edizioni Menabò; Luisa Gasbarri maestra del noir shocking e degli ambienti umani; Cristiano Zuccarino, con un libro omaggio a Dante Alighieri e al suo viaggio nell’aldillà; Gabriele Di Camillo, scrittore e cantore della natura con il suo orsetto Bruno; l’artista Raffaella Bonazzoli con un’installazione dal titolo ‘radici’. Autori e autrici legati sottotraccia dalla letteratura che si fa rivelatrice di ambienti umani e naturali, interiori ed esteriori, comunque paesaggi dell’anima”.

Prossimi appuntamenti (sempre il mercoledì alle 18) il 4 agosto, ultimo di Marziani on the beach “letteratura e poesia”. Poi il 6 agosto “Marziani a San Vito – libri e letteratura per tutti”.