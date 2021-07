Accendiamo il Medioevo, programma del festival estate 2021

Tutti gli appuntamenti del Festival contemporaneo ed errante tra eremi, borghi, torre e campanili suddiviso per comuni

CUGNOLI – Al via dal 29 luglio la stagione 2021 di Accendiamo il Medioevo, Festival contemporaneo ed errante tra eremi, borghi, torri e campanili. Di seguito il programma completo della rassegna che toccherà diversi comuni in provincia di Pescara partendo da Cugnoli, quindi Catignano, Pianella fino a concludersi il 12 settembre a San Valentino in Abruzzo Citeriore.

PROGRAMMA CUGNOLI

Giovedì 29 luglio 2021

CUGNOLI – Piazza Santo Stefano dinanzi alla Chiesa di Santo Stefano (XIII secolo)

SERATA ABRUZZESE

ore 21.00 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 21.15 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile”

ore 21.45 – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” – Produzione TSA

Intervengono: Lanfranco Chiola (Sindaco del Comune di Cugnoli) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Venerdì 30 luglio 2021

CUGNOLI – Via Roma

ore 21.15 – Concerto TONIGHT di Piero Mazzocchetti Saluti: Lanfranco Chiola (Sindaco del Comune di Cugnoli) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

PROGRAMMA PENNE

Domenica 1 agosto 2021 –

PENNE – Chiostro di S. Domenico (XIII secolo)

Pomeriggio – “Old Motors – Club d’Abruzzo” – Esibizione di auto d’epoca

ore 21.30 – Festival della Melodia a cura della “Produzioni Spettacoli srl” – Presentano: Paolo Minnucci e Mila Cantagallo

Intervengono: Mario Semproni (Sindaco del Comune di Penne), Gilberto Petrucci (Assessore alla cultura del Comune di Penne) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Lunedì 2 agosto 2021 –

PENNE – Chiostro di S. Domenico (XIII secolo)

SERATA ABRUZZESE

ore 21.00 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 21.15 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile”

ore 21.45 – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” – Produzione TSA

Intervengono: Mario Semproni (Sindaco del Comune di Penne), Gilberto Petrucci (Assessore alla cultura del Comune di Penne) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

PROGRAMMA CATIGNANO

MERCOLEDì 4 AGOSTO 2021-

CATIGNANO – Piazza S. Francesco – Ex Convento S. Francesco (XIII secolo)

ore 21.00 – Presentazione del libro di Daniela Musini “Le magnifiche-33 donne che hanno fatto la storia d’Italia” (edizioni Piemme)

Intervengono: Enrico Valentini (Sindaco di Catignano), Annalisa Piermattei (Consigliere del Comune di Catignano) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

ore 21.45 – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” –Produzione TSA

Giovedì 5 agosto 2021

CATIGNANO

ore 18 – Vittorio Sgarbi – Visita all’Abbazia della natività di Maria Santissima – Chiesa di Santa Irene (XIII secolo)

ore 18.30 – Vittorio Sgarbi – Visita alla Chiesa di S. Giovanni Battista

ore 19 – Chiostro S. Francesco (XIV secolo) – Vittorio Sgarbi: “Riflessione sull’importanza della valorizzazione del patrimonio medioevale dell’Abruzzo. Il caso di Catignano”-

Presentazione del volume di Vittorio Sgarbi “Ecce Caravaggio” (La nave di Teseo)

Intervengono: Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo), Enrico Valentini (Sindaco di Catignano), Annalisa Piermattei (Consigliere del Comune di Catignano) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

SERATA ABRUZZESE

ore 21.00 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 21.15 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile”

PROGRAMMA PIANELLA

Giovedì 5 agosto 2021

PIANELLA – Largo Teatro

ore 21 – Visita di Vittorio Sgarbi agli elementi medioevali di Pianella

ore 21.30 – Vittorio Sgarbi: “Importanza della valorizzazione del patrimonio medioevale dell’Abruzzo. Il caso Pianella”

Presentazione del volume di Vittorio Sgarbi “Ecce Caravaggio” (La nave di Teseo)

Intervengono: Sandro Marinelli (Sindaco di Pianella), Gabriella Di Clemente (Assessore alla cultura del Comune di Pianella) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

VENERDI’ 6 AGOSTO 2021-

PIANELLA – Piazza Garibaldi

SERATA ABRUZZESE

ore 21.00 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 21.15 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile”

ore 21.45 – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” – Produzione TSA

Intervengono: Sandro Marinelli (Sindaco di Pianella), Gabriella Di Clemente (Assessore alla cultura del Comune di Pianella) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

PROGRAMMA S. EUFEMIA A MAIELLA

Sabato 7 agosto 2021 –

S. EUFEMIA a Maiella –

ore 17/18 – “Old Motors – Club d’Abruzzo” – Esibizione di auto d’epoca S. Eufemia-Roccacaramanico

ore 18 – Osvaldo Bevilacqua: visita alla mostra permanente “Fiabosco” e successivamente all’Orto Botanico “Daniela Brescia”. Intervengono: Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo), Lucio Zazzara (Presidente del Parco della Maiella), Luciano Di Martino (Direttore del Parco della Maiella) e Francesco Crivelli (Sindaco di S. Eufemia a Maiella).

Coordina : Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

ore 19.30 – Inaugurazione della mostra di Mimmo Sarchiapone “Immagini dell’Abruzzo”. A seguire visita alla Chiesa di S. Bartolomeo (XIV secolo), limitrofa a Piazza della Vittoria

ore 21.30 – Piazza della Vittoria

Consegna da parte del Comune di S. Eufemia a Maiella del riconoscimento “Il cuore della Maiella” ad Osvaldo Bevilacqua. Intervengono: Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo), Lucio Zazzara (Presidente del Parco della Maiella), Francesco Crivelli (Sindaco di S. Eufemia a Maiella) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Presenta: Mila Cantagallo

ore 22 – Concerto “Duo di chitarre Enrique Munoz”

Domenica 8 agosto 2021 –

S. EUFEMIA a Maiella – Piazza della Vittoria

SERATA ABRUZZESE

ore 21.00 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 21.15 – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” – Produzione TSA

ore 22.30 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile” con Ud’A Cult Band

Intervengono: Francesco Crivelli (Sindaco di S. Eufemia a Maiella) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Lunedì 9 agosto 2021 – ROCCACARAMANICO – Borgo medioevale

ore 18 – Piazza Callarone – Spettacolo teatrale “Rosario” , a cura della “Settembrata abruzzese”

PROGRAMMA NOCCIANO

Venerdì 20 agosto 2021- NOCCIANO Castello De Sterlich Aliprandi (XII secolo)

ore 17.30 – Marcello Masi interviene all’inaugurazione della Mostra “Confronti d’Arte” curata da Giancarlo Costanzo (allestimento nelle sale espositive del Castello fino al 30 agosto) Intervengono: Antonio Zaffiri (Presidente della Provincia di Pescara), Lorenzo Mucci (Sindaco del Comune di Nocciano), Ivan Cocchini (Consigliere comunale di Nocciano con delega alla cultura).

Coordina : Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

A seguire ore 18:30 – Donazione al Comune di Nocciano di un’opera dello Scultore Luigi D’ Alimonte per la collezione permanente del Museo delle Arti

ore 19 – Cantina Bosco

“La valorizzazione del Patrimonio eno-gastronomico abruzzese”.

Interviene: Marcello Masi (conduttore di Linea Verde Life-Rai1) Saluti: Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo), Stefania Bosco (Titolare azienda Bosco), Nestore Bosco (Titolare azienda Bosco) e Lorenzo Mucci (Sindaco del Comune di Nocciano) Introduce: Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Coordina: Mariasilvia Santilli (giornalista Rai)

A seguire assaggi di prodotti abruzzesi con l’esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile”

ore 21.15 – Castello De Sterlich Aliprandi (XIII secolo)

Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile” con Ud’A Cult Band Intervengono: Lorenzo Mucci (Sindaco del Comune di Nocciano), Ivan Cocchini (Consigliere comunale di Nocciano con delega alla cultura).

Sabato 21 agosto 2021 – NOCCIANO Castello De Sterlich Aliprandi (XII secolo)

Pomeriggio : “Old Motors – Club d’Abruzzo” – Esibizione di auto d’epoca

ore 21 SERATA ABRUZZESE “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 21.30 – Castello De Sterlich Aliprandi (XII secolo) Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” – Produzione TSA

PROGRAMMA CEPAGATTI

Venerdì 20 agosto 2021 –

CEPAGATTI – Castello Marcantonio (XIII secolo)

ore 21.15 – Convegno sull’ambiente e sull’agricoltura con l’intervento di Marcello Masi (conduttore di Linea Verde Life- Rai 1)

Intervengono: Gino Cantò (Sindaco del Comune di Cepagatti), Camillo Sborgia (Assessore del Comune di Cepagatti). Coordina : Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Ore 21.45 – Esibizione della violinista Chiara Antico

Sabato 21 agosto 2021 – CEPAGATTI

Pomeriggio – “Old Motors – Club d’Abruzzo” – Esibizione di auto d’epoca

PROGRAMMA CITTA’ S. ANGELO

Mercoledì 25 agosto 2021 –

CITTA’ S. ANGELO – Chiostro S. Francesco (XII secolo)

SERATA ABRUZZESE

ore 21.00 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 21.15 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile”

ore 21.45 – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” – Produzione TSA

Intervengono: Matteo Perazzetti (Sindaco del Comune di Città S. Angelo) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Giovedì 26 agosto 2021 –

CITTA’ S. ANGELO – Collegiata S. Michele (XIII secolo)

ore 21.15 – Giorgio Pasotti in “Io, Shakespeare e Pirandello”. Regia di Davide Cavuti. Stefano Francioni Produzioni

Intervengono: Matteo Perazzetti (Sindaco del Comune di Città S. Angelo) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

PROGRAMMA BADIA DI SULMONA

Sabato 28 agosto 2021 –

SULMONA BADIA – Sede del Parco della Maiella

ore 18 – Mario Tozzi: “Il Geoparco della Maiella, grande opportunità per il territorio”

Intervengono: Lucio Zazzara (Presidente del Parco della Maiella), Luciano Di Martino (Direttore del Parco della Maiella) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

PROGRAMMA DEL “CASAURIENSE” – CASTIGLIONE A CASAURIA

Venerdì 27 agosto 2021

CASTIGLIONE A CASAURIA – Castello De Petris-Fraggianni (Torre Normanna – XVI secolo)

ore 21.00 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

Introduce: Daniela D’Alimonte (Dirigente scolastico)

ore 21.15 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile” con l’Ud’A Cult Band

Intervengono: Biagio Petrilli (Sindaco del Comune di Castiglione a Casauria), e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Domenica 29 agosto 2021

ore 10/12 – “Old Motors – Club d’Abruzzo” – Esibizione di auto d’epoca: Torre de’ Passeri– Castiglione a Casauria – Tocco da Casauria

Lunedì 30 agosto 2021

CASTIGLIONE A CASAURIA/TORRE DE’ PASSERI – Abbazia di San Clemente a Casauria (XI-XII secolo)

Un impegno per S. Clemente a Casauria

ore 18 – Inaugurazione della mostra di Mimmo Sarchiapone “Immagini dell’Abruzzo”

ore 18.15 – “Recuperare e rilanciare San Clemente a Casauria, di fronte al rischio di abbandono”. Intervengono: Autorità istituzionali, Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo), Biagio Petrilli(Sindaco del Comune di Castiglione a Casauria), Riziero Zaccagnini(Sindaco del Comune di Tocco da Casauria) e Giovanni Mancini (Sindaco del Comune di Torre dé Passeri).

ore 18.45 – Recital di Franca Minnucci su “Gabriele d’Annunzio e la bellezza” , accompagnata al violino da Chiara Antico e con l’intervento di Marzio Maria Cimini.

PROGRAMMA DEL “CASAURIENSE” – TOCCO DA CASAURIA

Sabato 28 agosto 2021 –

TOCCO DA CASAURIA –

Piazza Vittorio Emanuele II, limitrofa alla Chiesa di S. Eustachio

ore 21.15 – Mario Tozzi: “Il Geoparco della Maiella, grande opportunità per il territorio” Intervengono: Marco Marsilio (Presidente della Regione Abruzzo), Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio Regione Abruzzo), Lucio Zazzara (Presidente del Parco della Maiella), Riziero Zaccagnini (Sindaco di Tocco da Casauria), Luciano Di Martino (Direttore del Parco della Maiella) e Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

Domenica 29 agosto 2021

ore 10/12 – “Old Motors – Club d’Abruzzo” – Esibizione di auto d’epoca: Torre de’ Passeri– Castiglione a Casauria – Tocco da Casauria

Lunedì 30 agosto 2021

TOCCO DA CASAURIA –

Piazza Vittorio Emanuele II – spazio limitrofo

ore 21.00 – Presentazione del libro di Daniela Musini “Le magnifiche” (edizioni Piemme)

ore 21.45 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile” con Ud’A Cult Band

PROGRAMMA DEL “CASAURIENSE” – TORRE DE’ PASSERI

Domenica 29 agosto 2021

ore 10/12 – “Old Motors – Club d’Abruzzo” – Esibizione di auto d’epoca: Torre de’ Passeri– Castiglione a Casauria – Tocco da Casauria

TORRE DE’ PASSERI – Piazza Plebiscito

SERATA ABRUZZESE

ore 21 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese” Introduce: Daniela D’Alimonte (Dirigente scolastico)

ore 21.15 – – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo: Vi insegno la bellezza” – Produzione TSA

ore 22.30 – Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile” con Ud’A Cult Band

Lunedì 30 agosto 2021

TORRE DE’ PASSERI/ CASTIGLIONE A CASAURIA/ – Abbazia di San Clemente a Casauria (XI-XII secolo)

Un impegno per S. Clemente a Casauria

ore 18 – Inaugurazione della mostra di Mimmo Sarchiapone “Immagini dell’Abruzzo”

ore 18.15 – “Recuperare e rilanciare San Clemente a Casauria, di fronte al rischio di abbandono”. Intervengono: Autorità istituzionali, Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo), Biagio Petrilli(Sindaco del Comune di Castiglione a Casauria), Riziero Zaccagnini(Sindaco del Comune di Tocco da Casauria) e Giovanni Mancini (Sindaco del Comune di Torre dé Passeri).

ore 18.45 – Recital di Franca Minnucci su “Gabriele d’Annunzio e la bellezza” , accompagnata al violino da Chiara Antico e con l’intervento di Marzio Maria Cimini.

PROGRAMMA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

Mercoledì 1 settembre 2021 – Centro Storico

Ore 21 – Presentazione del libro di Daniela Musini “Le magnifiche” (edizioni Piemme)

Intervengono: Lino Sciambra (Vice sindaco di S. Valentino), Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo) e Daniela D’Alimonte (Dirigente scolastico)

Ore 21.45 – La Compagnia della Memoria presenta Milo Vallone

In “Il bisogno imperioso”

Gabriele d’Annunzio: poeta in pubblico, artista nella vita

Musiche originali ed eseguite dal vivo da Massimiliano Elia

Giovedì 2 settembre 2021- Centro Storico

Ore 18 – “L’Abruzzo, un sogno reale da vivere attraverso il cinema”.

Intervengono: Autorità istituzionali, Federico Moccia (scrittore, regista), Lino Sciambra (Vice sindaco di S. Valentino), Licio Di Biase (Direttore artistico Accendiamo il Medioevo)

SERATA ABRUZZESE

ore 21.00 – Federico Moccia: Un’idea per San Valentino. Intervengono: Antonio D’Angelo (Vice sindaco di S. Valentino), Lino Sciambra (Vice sindaco di S. Valentino).

ore 21.45 – “Settembrata itinerante”: con i poeti della “Settembrata abruzzese”

ore 22.00- Esibizione della Compagnia di Canto popolare “Abruzzo forte e gentile” con Ud’A Cult Band

N.B.: il programma potrà subire, a causa di contingenze imprevedibili (condizioni meteorologiche, ecc…) limitate modifiche senza incidere sulle spese del Comune

IN CASO DI PIOGGIA GLI EVENTI SI TERRANNO IN LOCALI ATTIGUI

Posti limitati.

Nel rispetto delle norme anti Covid occorre prenotare la partecipazione:

Sms o Watshap o Tel: 3488286229

oppure mail a: segreteria.dibiase1@gmail.com

info: www.terzomillennio.eu

comunicando nome, cognome, numero di posti da riservare e un recapito telefonico.