“Colombo”, ecco il video casalingo della band Metanoia

TORTORETO – La giovane band tortoretana, Metanoia, in questo stato di quarantena, registra e carica, su Facebook ed instagram, il video casalingo di “Colombo“, il loro maggior singolo di successo. “Siamo a lavoro su nuove canzoni, sopratutto sul nuovo singolo, ma non potevamo esimerci dal fare qualcosa, vogliamo essere vicini agli altri e abbiamo la musica per poterlo fare. Questo è un primo passo, ma sicuramente faremo qualcos’altro durante questa quarantena”.

