Civitella del Tronto, 127° Festa di Santa Maria dei Lumi rinviata

“Non viene annullata ma rimandata a quando si potrà davvero festeggiare e passare tempo insieme” dice il Comitato che la organizza



CIVITELLA DEL TRONTO (TE) – Il Coronavirus ferma e tradizioni. A Teramo la 127 ° Festa dei Lumi, in programma per il 27 aprile, é stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo é stato il Comitato organizzatore con un post sulla pagina ufficiale della manifestazione.

“Probabilmente già sapete di cosa si tratta e a noi non ci fa sicuramente piacere annunciarlo – si legge nella nota- Eravamo pronti ad organizzare tutto per l’ennesima volta ma più passava il tempo e più però una minaccia diventava realtà. È arrivato il momento di dirvi che dopo 126 anni la Festa in onore di Santa Maria dei Lumi non si terrà il 27 Aprile.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, a detta anche di persone più esperte non ha precedenti. Noi però non siamo persone che si abbattono. Abbiamo risposto positivamente ai continui eventi sismici che hanno messo a repentaglio e non poco la vita del nostro Santuario. Siamo riusciti sempre a cavarcela facendoci forza insieme anche nel caso della storica nevicata. Allora il nostro messaggio è quello di continuare a credere nella speranza e in un futuro più sereno. È per questo che la nostra manifestazione non viene annullata ma rimandata a quando si potrà davvero festeggiare e passare un po’ di tempo insieme. Inoltre ci teniamo ad essere vicini a chi ha dovuto subire o sta subendo gli effetti negativi di questo nemico (quasi) silenzioso….. La nostra Festa è storia grazie a chi come noi crede nella Madonna dei Lumi. Insieme allora preghiamo affinché ci salvi da questo momento così difficile per noi e per il mondo intero. Un ringraziamento e un augurio a tutti voi. Mai mollare”.

L’anno scorso, in occasione della 126° edizione della Festa, ci fu il concerto gratuito di Angelo Branduardi.