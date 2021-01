Collarmele, detenzione di droga: arrestate due persone

Madre e figlio, di ritorno da Roma, perquisiti dalla Guardia di Finanza. Sono risultai in possesso di 165g hashish e 20g marijuana

AVEZZANO – Nella serata del 21 gennaio, madre e figlio, dopo essere scesi da un autobus di linea giunto da Roma, sono stati sottoposti a controllo da parte degli uomini della Guardia di Finanza.

I due hanno subito manifestato agitazione. In particolare, il figlio, già gravato da precedenti e condanna in materia di stupefacenti, ha tentato di convincere gli agenti a non perquisire la propria madre perché malata. Addosso alla donna, all’interno di un sacchetto, sono stati trovati 92 grammi di hashish.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, a Collarmele, la donna ha consegnato agli operanti 73 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana, custoditi all’interno di un mobile. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.