Trasacco, tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani

Due uomini hanno cercato di entrare in casa di una coppia di anziani ma la loro attenzione é stata richiamata da qualcuno al telefono

TRASACCO – Nella mattinata di oggi, Venerdì 22 gennaio, due uomini di cui uno di grossa corporatura, alto e con volto coperto da una sciarpa, hanno cercato di entrare in casa di una coppia di anziani, con la scusa di dover consegnare un pacco. Non sono riusciti nell’intento perché la loro attenzione é stata richiamata da una telefonata.

Dopodiché i due malviventi sono fuggiti a bordo di un auto grande e di colore grigio chiaro. A darne avviso é stato il Comandante della Polizia municipale del Comune di Trasacco invitando chiunque possa fornire ulteriori dettagli, è pregato di informare le Forze dell’ordine.