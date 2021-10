“Colera 1836” in scena al Teatro Studio di Treglio: ecco quando

La piece tratta da “Pandemia 1836, la guerra dei Borbone contro il colera” di Gigi Di Fiore andrà in scena sabato 30 e domenica 31 ottobre

TREGLIO – Sabato 30 ottobre, ore 21.00, e domenica 31 ottobre, ore 18.00, al Teatro Studio di Treglio, Lanciano, con “Colera 1836” da “Pandemia 1836, la guerra dei Borbone contro il colera” di Gigi Di Fiore, drammaturgia e regia Stefano Angelucci Marino, con Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Attraverso una ricostruzione storica minuziosa, Stefano Angelucci Marino (che interpreta Ferdinando II di Borbone) e Rossella Gesini (in scena Maria Cristina di Savoia, prima moglie del Re) ci guidano lungo la vertigine del parallelismo storico, illuminando una società terribilmente vicina a noi, in cui appaiono evidenti le similitudini con il presente ma da cui, allo stesso tempo, emergono i problemi che oggi come in passato le amministrazioni hanno faticato a risolvere. Nel gioco, spesso fallace, dei corsi e ricorsi storici, scopriamo che, nonostante i secoli trascorsi, nonostante i progressi della medicina, l’ignoto che allora sconvolse il mondo è identico all’ignoto di oggi.

La prenotazione è obbligatoria al n. 340.9775471.