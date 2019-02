Giorgio Nibbio: “Oggi mi è piaciuto tutto, grande partita. Godiamoci la classifica, ma gli scontri diretti arriveranno anche per noi”

CHIETI – Tre set stravinti in poco più di un’ora, solo 29 punti concessi agli avversari, primo posto solitario conquistato: sono questi gli incredibili numeri della Pallavolo Teatina, che ha fatto un sol boccone di Roma 7 nonostante le assenze. Senza D’Angelo e Perna, la CO.GE.D. ha trovato 12 punti da un’ottima Alice Di Tonto, ma in doppia cifra sono finite anche Lupidi (14), Culiani (12) e Galiero (10). La nettezza dei parziali (25-13, 25-5, 25-11) rende perfettamente l’idea di una partita mai realmente iniziata, che consente alle neroverdi di salire a quota 45 punti e di distanziare di due lunghezze la Virtus Orsogna, sconfitta al tie-break a Casal de’ Pazzi.

“La partita non è stata mai in discussione – questo il commento di Giorgio Nibbio – e le ragazze sono state brave a non lasciare nulla al caso e a tenere i parziali delle nostre avversarie sempre molto bassi. Oggi mi è piaciuto tutto, non c’è nulla che io possa rimproverare alle mie giocatrici. Non eravamo neanche al completo, e chi ha sostituito le assenti – penso ad esempio ad Alice Di Tonto – si è fatta trovare pronta e ha fatto una grande partita. Quanto al primo posto solitario, è certamente bello ritrovarsi lì e questo fine settimana godiamoci la classifica, ma da martedì dobbiamo ricominciare a lavorare con l’impegno e la dedizione di sempre. Perché le partite difficili arriveranno anche per noi, e il campionato è ancora lungo”.

TABELLINO

CO.GE.D. Pallavolo Teatina – Polisportiva Roma 7 3-0 (25-13, 25-5, 25-11)

CO.GE.D. Pallavolo Teatina: Mazzarini (L), Ricchiuti 9, Michetti (L) n.e., Maiezza, Kus 8, Frate n.e., Culiani (C) 12, Di Tonto 12, Matrullo n.e., D’Angelo, Galiero 10, Lupidi 14, Perna n.e.. All.: Giorgio Nibbio.

Polisportiva Roma 7: Rinaldi 2, Croci 3, Genovesi 2, Pietrucci, Aleo 1, Fiore (L), Orfei 2, Graziano 4, Bucci, Bresciani, Cocieanga. All.: Andrea Scotti.