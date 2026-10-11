Turismo, CNA Abruzzo al TTG 2026: 25 pacchetti per promuovere il territorio

PESCARA – Venticinque pacchetti turistici per raccontare l’Abruzzo attraverso esperienze autentiche, natura, cultura e tradizioni. È la proposta con cui CNA Abruzzo parteciperà al TTG Travel Experience 2026, la principale manifestazione italiana dedicata al turismo, in programma dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini.

L’associazione porterà in vetrina un’offerta capace di coinvolgere tutte e quattro le province abruzzesi, valorizzando al tempo stesso l’artigianato artistico regionale, con particolare attenzione alla ceramica di Castelli e all’arte orafa, scelti come ambasciatori dell’identità territoriale.

«Saremo presenti sia nello spazio della Regione Abruzzo sia nell’area della CNA Nazionale», spiega il responsabile regionale di CNA Turismo, Gabriele Marchese. «Presenteremo 25 pacchetti turistici insieme a 18 imprese, tra cui 11 strutture ricettive, agenzie di viaggio e operatori del settore. Un’offerta ampia che comprende escursioni in barca e kayak, passeggiate a cavallo, cicloturismo, trekking, enoturismo, lezioni di cucina, cammini della pace, sentieri della memoria, percorsi dedicati alla natura, alla salute e al benessere, oltre a tour in moto e nelle aree interne».

L’obiettivo è intercettare l’interesse dei buyer internazionali presenti alla manifestazione. Sono infatti 51 i tour operator provenienti da 23 Paesi che incontreranno gli operatori abruzzesi durante la rassegna.

A sottolineare la rilevanza dei mercati esteri è la presidente regionale di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro. «I nostri pacchetti sono rivolti a Paesi strategici come Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Cina e India, oltre a numerosi altri mercati emergenti. Oggi la promozione internazionale rappresenta una priorità per sostenere la crescita del turismo regionale e, in questa prospettiva, lo sviluppo dei collegamenti garantiti dall’aeroporto d’Abruzzo può avere un ruolo decisivo».

La partecipazione di CNA Turismo Abruzzo al TTG sarà accompagnata anche da momenti di approfondimento. Il 14 ottobre, alle 14.30, nello spazio eventi della fiera si terrà l’incontro dal titolo “La ceramica di Castelli e l’arte orafa tra tradizione e innovazione”, con la partecipazione della presidente Francesca Mastromauro, del responsabile regionale Gabriele Marchese, del presidente di CNA Abruzzo Bernardo Sofia, del direttore Silvio Calice e della responsabile regionale di CNA Artistico e Tradizionale, Tatiana Conti.