Marsilio lancia Abruzzo Sport & Benessere: nasce la società che gestirà Le Naiadi

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo, riunita in seduta straordinaria e presieduta da Marco Marsilio, ha approvato la nascita di Abruzzo Sport & Benessere S.p.A., la nuova società interamente partecipata dalla Regione che avrà il compito di promuovere e gestire le attività legate allo sport e al benessere sul territorio.

Il primo obiettivo della società sarà la gestione de Le Naiadi di Pescara, storico complesso sportivo di proprietà regionale che l’amministrazione intende rilanciare e restituire pienamente alla fruizione dei cittadini. Il progetto punta a garantire una gestione stabile ed efficiente dell’impianto, valorizzando lo sport come strumento di salute, inclusione sociale e qualità della vita.

Per l’avvio della nuova realtà la Regione ha stanziato 3,71 milioni di euro per il triennio 2026-2028, risorse destinate alla costituzione della società, alla dotazione patrimoniale e al funzionamento. I contributi operativi saranno erogati nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico che verranno definiti attraverso uno specifico contratto di servizio.

A queste risorse si aggiungono 5 milioni di euro dei fondi europei FESR 2021-2027 destinati alla riqualificazione energetica e all’ammodernamento de Le Naiadi. Gli interventi prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp, sistemi solari termici, pompe di calore, cogenerazione, isolamento delle coperture e tecnologie intelligenti per la gestione dell’energia. In programma anche la costruzione di tre nuovi campi da padel e di una pensilina per il parcheggio. Le opere saranno realizzate dal Comune di Pescara attraverso Pescara Energia S.p.A. e restano distinte dalle risorse assegnate alla nuova società.

La Regione ha inoltre predisposto un percorso di transizione per il passaggio della gestione dell’impianto dall’attuale affidataria, FI.R.A. S.p.A., ad Abruzzo Sport & Benessere. Il trasferimento avverrà gradualmente, con l’obiettivo di garantire continuità dei servizi, sicurezza degli utenti e tutela dei lavoratori.

L’iter amministrativo prevede ora l’esame della delibera da parte della Corte dei conti e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Una volta completati i passaggi previsti, si procederà alla costituzione formale della società davanti al notaio. L’affidamento della gestione de Le Naiadi sarà successivamente definito con un ulteriore provvedimento della Giunta regionale.