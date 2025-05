“Clitemnestra” del TSA Abruzzo in scena a Parigi

PARIGI – Il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta, mercoledì 28 maggio 2025, alle 18.30, nell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, “Clitemnestra”, un’intensa produzione con la straordinaria interpretazione di Viola Graziosi. Scritto da Luciano Violante, ex magistrato, docente universitario, Presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 1992 al 1994 e della Camera dei deputati dal 1996 al 2001, e diretto da Giuseppe Dipasquale, il monologo porta in scena una Clitemnestra moderna, che si muove tra mito e contemporaneità, esplorando il dramma di una donna segnata dal dolore per il sacrificio di Ifigenia e dalla sua lotta contro le imposizioni del patriarcato.

L’evento, ospitato in un luogo simbolo della cultura italiana a Parigi, un prestigioso “hôtel particulier”, costruito dall’architetto Etienne-François Legrand tra il 1776 ed il 1792, nel cuore di Saint-Germain, tra la rue de Varenne, la rue de Grenelle e la rue du Bac, promette di essere un momento di grande impatto, arricchito dalla presenza di un’interprete come Viola Graziosi, attrice di grande sensibilità e talento, già premiata come Actress of Europe 2020 per “Ofelia Suite”, nota per la sua capacità di incarnare figure femminili potenti e sfaccettate, come dimostrato nei suoi ruoli in Medea, Fedra e Circe.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro che unisce tradizione classica e riflessione contemporanea. Clitemnestra, regina di Micene, assassina di Agamennone, pone al pubblico una domanda cruciale: vendetta o giustizia?