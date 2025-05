L’Abruzzo pronto a confrontarsi con il modello spagnolo

REGIONE – Una preziosa opportunità per farsi conoscere e apprezzare oltre i confini nazionali. Emanuele Imprudente (nella foto), vicepresidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato questa dichiarazione durante la presentazione del programma di promozione dell’Abruzzo in Spagna.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Madrid, partirà con la Festa della Repubblica il 2 giugno e terminerà nel gennaio 2026. Prevede iniziative economiche, culturali e sociali, supportate dalla Regione Abruzzo e dall’associazione “Casa Abruzzo”.

Imprudente ha sottolineato l’importanza di confrontarsi con il modello spagnolo per sviluppare aree interne e far conoscere meglio i prodotti abruzzesi a livello nazionale e internazionale. Ha invitato tutti a lavorare per valorizzare l’Abruzzo.