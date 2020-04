Civitella del Tronto, minaccia il vicino: arrestato 40enne

CIVITELLA DEL TRONTO (TE) – Era stato ammesso a beneficare degli arresti domiciliari, con provvedimento del GIP del Tribunale di Bolzano, B. G. 40enne, originario della Provincia di Roma, ma domiciliato a Civitella del Tronto, perché con condotte reiterate aveva minacciato il datore di lavoro responsabile ai suoi occhi di non avergli rinnovato il contratto di lavoro presso un cantiere in provincia di Bolzano.

Malgrado il provvedimento restrittivo del Giudice, l’uno in più circostanze era uscito arbitrariamente da casa ed aveva inopinatamente minacciato il vicino – per futili motivi – tanto che i Carabinieri aveva immeditatamente segnalato le violazioni al GIP di Bolzano. Il Giudice, raccolte le informazioni dei militari operanti ha così emesso l’aggravamento del provvedimento disponendo la custodia in carcere. L’uomo è stato così prelevato dai Carabinieri e condotto presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto (AP), in quanto Castrogno era indisponibile.