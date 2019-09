Diretta Cittadella – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Martedì 24 settembre alle 21 si gioca Cittadella – Pescara, gara valida per la 5° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Martedì 24 settembre al Tombolato si gioca Cittadella – Pescara, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019 -2020, che si gioca in turno infrasettimanale; calcio di inizio previsto per le ore 21. I biancazzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro la capolista Entella. Al gol di Schenetti ha riposto Memuhaj al 28′ del secondo tempo; ora in classifica sono settimi con 7 punti, a -3 dalle prime. Quattro lunghezze in meno per il Cittadella, che non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, rimediando già tre sconfitte su quattro incontri disputati, ultima delle quali quella di sabato scorso a Empoli.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili sul circuito ticketone.it al costo di 14 euro , inclusi diritti di prevendita (Curva Nord – Settore ospiti) fino alle ore 19 di lunedì 23 settembre alle ore 19.00; il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per questo settore. Non ci sono limitazioni legate al territorio o al possesso di tessere del tifoso/fidelity card.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 21.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.it, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile 4-3-1-2 per la squadra di Venturato con Paleari in porta e difesa formata al centro da Adorni e Perticone e da Mora e Benedetti sulle fasce. In mezzo al campo Bussaglia, Iori e Branca. Sulla trequarti Pamico, di supporto alla coppia d’attacco composta da Celar e Diaw. Possibile modulo 4-3-3 per il Pescara con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Drudi e Scognamiglio e da Masciangelo e Vitturini sulle fasce. A centrocampo Memushaj, Castanos e Busellato. Tridente offensivo formato da Di Grazia, Brunori e Galano.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Perticone, Benedetti, Bussaglia, Iori, Branca, Panico, Celar, Diaw. Allenatore: Venturato

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo; Drudi, Scognamiglio, Vitturini, Memushaj, Kastanos, Busellato, Di Grazia, Brunori, Galano. Allenatore: Zauri