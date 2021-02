Diretta Cittadella – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Il 2 marzo alle ore 21 si gioca Cittadella – Pescara, gara valida per la 26° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere la partita

PESCARA – Martedì 2 marzo 2021, allo Stadio Tombolato, in turno infrasettimanale, si giocherà Cittadella – Pescara, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Il Cittadella viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Monza e in classifica é quinto in solitaria, in piena zona playoff, con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte; 37 gol fatti e 25 subiti. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Lecce: ora sono penultimi con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte; 19 gol fatti e 42 subiti. Nelle ultime cinque gare hanno conseguito 3 pareggi e 2 sconfitte.



CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cittadella – Pescara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Probabili formazioni

Il Cittadella dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Maniero in porta, pacchetto difensivo composto da Cassandro e Baldini sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Frare e Adorni. A centrocampo Iori in cabina di regia con Proia e Branca mezze ali mentre davanti spazio a D’Urso alle spalle del tandem offensivo composto da Beretta e Ogunseye. Grassadonia dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Fiorillo tra i pali, reparto difensivo composto da Guth, Drudi e Scognamiglio. A centrocampo Dessena in cabina di regia con Memushaj e Busellato mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Bellanova e Masciangelo. In attacco tandem offensivo composto da Giannetti e Odgaard.

Le probabili formazioni di Cittadella – Pescara

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Adorni, Baldini; Proia, Iori, Branca, D’Urso; Beretta, Ogunseye. Allenatore: Venturato

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Guth, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Memushaj, Dessena, Busellato, Masciangelo, Giannetti, Odgaard. Allenatore: Grassadonia

