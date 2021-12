Città Sant’Angelo, lavori pubblici 2021: investiti oltre 5 milioni di euro

CITTÁ SANT’ANGELO – Sono circa 6 i milioni investiti sulle opere pubbliche nel Comune di Città Sant’Angelo: “Uno dei borghi più belli d’Italia, una commistione tra scorci di antica memoria e di innovazioni all’avanguardia: abbiamo colto le opportunità che ci hanno permesso e ci permetteranno di ammodernare la nostra cittadina grazie a investimenti per oltre dieci milioni di euro, la metà dei quali provenienti da fondi esterni, senza gravare sulle casse comunali”. Questo il commento del sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti in merito alle opere realizzate in questo 2021 e quelle in fase di realizzazione.

Nello specifico 1.662.000,00€ è stato destinato alla mitigazione del rischio idrogeologico: di questi 450.000,00€ per il 3 lotto della Circonvallazione già realizzato e 700.000,00 per la scarpata giardino comunale in fase di realizzazione; 1.080.000,00€ per la manutenzione delle strade tra cui 500.000,00€ di asfalto sul territorio e Via Salara in realizzazione. 1.366.000,00€ per le scuole: 374.000,00€ per l’ampliamento della Fabbiani e 792.000,00€ di finanziamento preso per l’adeguamento della Scuola Ritucci, 600.000,00 € per la regimentazione delle acque dei fossati, 130.000,00€ per la realizzazione di parchi pubblici e 65.000,00€ per il Sagrato della Chiesa. 90.000,00€ per l’installazione di 75 pali fotovoltaici sul territorio (realizzato), 170.000,00€ riqualificazione dell’ingresso del cimitero monumentale, 68.820,00€ per la sicurezza con l’installazione di 15 telecamere sul territorio, 53.384,00€ per la riqualificazione dei campetti e 296.758.50 per la manutenzione ordinaria.