Calciomercato invernale: nuovi acquisti per l’Atri e il Cerchiara

ATRICI – Il Calcio Atri chiude con i botti il calciomercato invernale mettendo a segno due acquisti che fanno salire notevolmente le quotazioni della compagine del Presidente Alessandro Italiani. Dal Mutignano arriva il fuori quota Speziale Edoardo, classe 1998, che può giocare sia da terzino destro che da laterale di centrocampo. La ciliegina sulla torta di un mercato di altissimo livello è senza ombra di dubbio l’acquisto dal Pontevomano Calcio di Di Gennaro Luigi, forte attaccante classe 1992, che quest’anno vanta poche presenze con la casacca giallonera. Ora il mercato invernale del Calcio Atri, che milita nel campionato di prima categoria girone D, può dirsi concluso: la squadra di Mister Umberto Italiani esce notevolmente rafforzata da questa sessione ed è pronta per giocarsi fino in fono le chances di centrare i playoff in un girone competitivo ed equilibrato.

Due importanti colpi sono stati realizzati anche dal Cerchiara, compagine allenata da Mister Antonio Lucci che gioca nel girone teramano del campionato di terza categoria. Si tratta dell’attaccante classe 1999 Geminiani Francesco, proveniente dal Real Castellalto, e di Lacanale Dario, centrocampista esperto ed affidabile ex Bisenti e Arsita. La società ha così puntellato la rosa in vista di un girone di ritorno che si preannuncia difficile in cui il Cerchiara si pone l’obiettivo di continuare il bel campionato fin qui disputato.