Ciro Castaldo con “Martini Cocktail ospite a Nonsolomusica Radio

L’autore del libro dedicato all’indimenticabile Mia Martini dialogherà in diretta con Lara Molino svelando tanti aneddoti relativi alla stesura del libro e alla grande Mimì. Appuntamento il 2 luglio

SAN SALVO – Giovedi, 2 luglio, alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, l’appuntamento in diretta con Ciro Castaldo, l’autore dell’ultimo libro sulla grande interprete Mia Martini, dal titolo “Martini Cocktail”. Ogni settimana su Nonsolomusica Radio, l’ideatrice di questo format, Lara Molino, incontra un ospite. Questa è la quinta settimana e per la prima volta Lara intervisterà uno scrittore e non un cantautore o un musicista.

Ciro Castaldo è una persona incredibile, docente di Matematica e Fisica, appassionato di musica da anni, presidente dell’associazione no profit “L’universo di Mimì”, organizzatore della “Giornata dell’arte e della creatività studentesca” del Liceo Statale Cristoforo Colombo di Marigliano (NA), direttore artistico del “Mia Martini Festival”, organizzatore di eventi dedicati a De Andrè, Rino Gaetano ed ovviamente Mia Martini. Castaldo si racconterà ai microfoni di Nonsolomusica Radio e parlerà dei tanti aneddoti legati alla stesura del libro “Martini Cocktail”, delle interviste, dei personaggi incontrati: Eugenio Bennato, Olivia Bertè, Manuela Savini Bertè, Cristiano De Andrè, Dori Ghezzi, Enrico Ruggeri, Peppe Vessicchio, Mimmo Cavallo, tra gli altri.

Commenta la Molino: “Sono molto felice di poter ospitare Ciro Castaldo. In comune abbiamo tante cose, l’amore per l’insegnamento ed i giovani, la passione per la musica e la stima immensa per un’icona della canzone e della musica, Mia Martini; un’artista straordinaria che fortunatamente ci ha donato il suo talento, la sua sensibilità, la sua bravura e tante meravigliose canzoni”.

Per gli appassionati di libri e soprattutto per i fans e gli estimatori di Mia Martini, il 2 luglio è un appuntamento decisamente da non perdere.