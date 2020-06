Castelli, ripristino ufficio postale: il sindaco scrive alla direzione provinciale

CASTELLI – Il Sindaco di Castelli Rinaldo Seca scrive alla Direzione provinciale di Poste Italiane per chiedere il ripristino delle aperture della filiale del borgo della ceramica. Nella Fase 1 dell’emergenza sanitaria in corso i giorni di apertura al pubblico sono stati ridotti a tre, lunedì, mercoledì e venerdì, e a oggi ancora non venie ripristinata l’apertura settimanale piena. Questo stato di cose sta comportando un notevole disagio all’utenza, che sta migrando verso altri sportelli, oltre che un elevato rischio di assembramento nei pochi giorni di apertura.

“Quella di Castelli è una delle poche filiali che ancora rispetta le limitazioni sulle aperture settimanali, creando un notevole disagio all’utenza. Spero che questa mia richiesta venga prontamente accolta per non determinare un ulteriore depauperamento di un territorio già arido di servizi, che con grande orgoglio cerca nuovamente di ricominciare” – commenta il Sindaco Rinaldo Seca.