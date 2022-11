Cinema Zambra di Ortona: programmazione film 24-29 novembre

ORTONA – Film di avventura, di animazione, sentimentali o artistici: al Cinema Zambra di Ortona (Ch) grazie a Ciakcity e Unaltroteatro, ogni settimana il programma accontenta tutti con le novità. Ecco la programmazione dal 24 novembre al 29 novembre.

– Da giovedì 24 a martedì 29 alle ore 18.30:

Strange World – Un mondo misterioso, film di animazione del 2022 diretto da Don Hall. La pellicola è il 61° classico della Disney.

Un viaggio in terre inesplorate e infide, popolate da fantastiche creature che diverranno ben presto oggetto d’interesse dei leggendari Clades, una famiglia di celebri esploratori che per contrasti e divergenze interne rischia di mandare all’aria la loro ultima, e di gran lunga più importante, missione.

– Da giovedì 24 a martedì 29 alle ore 20.30:

Il Principe di Roma, film diretto da Edoardo Falcone, ambientato a Roma nel 1829 racconta la storia di Bartolomeo (Marco Giallini), un uomo d’affari benestante che ambisce a diventare un nobile. La cosa che desidera più di tutte, infatti, è un titolo nobiliare, ma ottenerlo non è così facile. È così che il nostro Bartolomeo cerca di racimolare abbastanza denaro per stipulare un accordo clandestino con il principe Accoramboni: se gli darà la cifra richiesta, il nobile concederà all’uomo d’affari la mano di sua figlia, permettendogli così di ottenere il bramato titolo.

Mentre cerca di recuperare tutti i soldi necessari per sancire l’atto, Bartolomeo si mette in viaggio a cavallo, ma non immagina che lungo il percorso s’imbatterà in diversi compagni e che l’itinerario non lo porterà a ricavare il denaro, ma a ottenere ben altro, una nuova consapevolezza di se stesso.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita al botteghino del Cinema Auditorium Zambra o presso www.ciakcity.it.

Per info segreteria@cinemauditoriumzambra.com.

Tel. 085/8135184, Whatsapp 345.4367809