Torna il doppio senso sul ponte Ancaranese: migliora la viabilità tra Marche e Abruzzo

ANCARANO – Il doppio senso di marcia sul ponte storico Ancaranese, lungo l’asse viario che collega Ascoli Piceno ad Ancarano, è stato finalmente ripristinato. La riapertura completa alla circolazione segna un passaggio atteso da anni dalle comunità locali, dai pendolari e dalle attività produttive delle province di Ascoli Piceno e Teramo, che tornano a beneficiare di una continuità viaria essenziale tra Marche e Abruzzo.

Il risultato arriva al termine degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento temporaneo del ponte in muratura, previsti dall’Ordinanza Speciale n. 122 del Commissario straordinario alla Ricostruzione. Il ritorno alla circolazione nei due sensi riduce i disagi accumulati nel tempo e rappresenta una tappa del più ampio progetto di riqualificazione dell’attraversamento del Tronto. Il piano complessivo, finanziato con 15,7 milioni di euro, prevede la demolizione dell’attuale ponte in cemento armato precompresso e la costruzione di una nuova infrastruttura moderna e resiliente, con una struttura ad arco in acciaio su tre campate e un impalcato misto acciaio-calcestruzzo. Il nuovo ponte sarà progettato secondo criteri avanzati di sicurezza sismica, stradale e idraulica, migliorando anche la capacità di gestione delle piene del fiume.

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto: la riapertura del doppio senso, ha spiegato, restituisce fluidità e sicurezza a un collegamento strategico utilizzato quotidianamente da cittadini, lavoratori e imprese. Castelli ha ricordato l’impegno assunto nei mesi scorsi e la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, evidenziando come il lavoro prosegua ora verso la soluzione definitiva con la realizzazione del nuovo ponte sul Tronto, fiume che nasce ad Amatrice e attraversa territori segnati dalla prima scossa del 2016.

Soddisfazione anche dal presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo, che ha parlato di un sollievo necessario per cittadini e attività economiche dopo mesi complessi. D’Angelo ha richiamato l’importanza delle infrastrutture in programma per il futuro della vallata del Tronto, ricordando la crescita economica vissuta negli anni ’80 e auspicando una nuova stagione di sviluppo. Ha ringraziato il commissario per l’efficienza e tutti gli enti coinvolti nella rapida realizzazione degli interventi e nella progettazione definitiva.

Il vicepresidente della Provincia di Ascoli Piceno Massimo Romani ha definito l’apertura odierna un passaggio fondamentale per entrambe le province. Il ponte, ha spiegato, collega due regioni e rappresenta un’arteria vitale per lo sviluppo economico e sociale dell’intera area. Romani ha espresso gratitudine al commissario Castelli per la dedizione con cui ha seguito la vicenda, portandola a una conclusione tempestiva.