Cicloturistica del Parco d’Abruzzo 2025: prima edizione a Pescasseroli il 6 luglio

PESCASSEROLI – La Cicloturistica del Parco Nazionale d’Abruzzo è pronta a partire con la sua prima edizione, che si terrà domenica 6 luglio a Pescasseroli. L’evento, organizzato dall’Asd Pescasseroli Bike, è il preludio alla Granfondo di mountain bike del 21 settembre e fa parte del circuito regionale Ciclotour Abruzzo Experience 2025. L’evento è supportato dal Comitato Provinciale CSI L’Aquila e dall’amministrazione comunale di Pescasseroli.

Da Pescasseroli la partenza da piazza Sant’Antonio alle 9:30 per affrontare un percorso di 32 chilometri con un dislivello di 600 metri, attraversando luoghi suggestivi come il Monte Tranquillo e il Santuario di Macchiarvana. I partecipanti saranno premiati con un pasta party e un gadget ricordo, e saranno inoltre assegnati premi per le società più numerose e per il partecipante più giovane e più anziano.

La quota di iscrizione è di 25 euro e comprende un pacco gara garantito ai primi 100 iscritti.

Sono inoltre previsti i seguenti servizi accessori: ristoro sul percorso, assistenza sanitaria con autoambulanza, servizio fotografico alla partenza, in alcuni punti lungo il percorso e all’arrivo, servizi igienici, lavaggio bici, pasta party, assistenza meccanica, spogliatoi e docce.

“Vi aspettiamo a Pescasseroli per una giornata all’insegna della natura e della passione per il ciclismo. Questa prima edizione della cicloturistica sarà un’occasione unica per scoprire la bellezza dei nostri luoghi, pedalare insieme e vivere momenti indimenticabili. Unitevi a noi per una giornata di sport, divertimento e conoscenza della nostra storia locale” spiegano in una nota gli organizzatori dell’Asd Pescasseroli Bike.