Ciclismo, presentazione dell’Asd Confetti Pelino Sulmona

Sabato 17 luglio la squadra per la stagione 2021 sarà presentata nella terrazza del B&B Sei Stelle di Sulmona

SULMONA – Sabato 17 luglio, alle ore 19, nella terrazza del B&B Sei Stelle di Sulmona, ci sarà la presentazione dell’Asd Confetti Pelino Sulmona per la stagione 2021. Nonostante la pandemia i ciclisti della società ciclistica peligna sono ripartiti nelle varie categorie. Merito del patron Mario Pelino che non ha mai fatto mancare il sostegno necessario alla squadra. Come da tradizione saranno presentate anche le divise della stagione 2021. Nel corso della serata sarà premiato anche il cicloturista Ciro Pace reduce da una nuova avventura in bicicletta, che lo ha portato da Pratola Peligna a Santiago de Compostela (Spagna).

Le prossime gare in programma: il Trofeo Buovo Borgo per giovanissimi (domenica 5 settembre); la cicloturistica in favore dell’ISAL, che si svolgerà sabato 11 settembre sul classico percorso che da Sulmona porta a Cansano, Pescocostanzo, Piana di Palena, Campo di Giove per poi chiudere all’hotel Meeting di Sulmona; la cicloturistica della Valle Peligna (domenica 3 ottobre). Inoltre è allo studio anche lo svolgimento di una cronoscalata da Sulmona al Monte Playa di Introdacqua per categorie agonistiche.

Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il patron Mario Pelino, il presidente del comitato provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana, Fernando Ranalli, il Presidente Amici della Fondazione ISAL e Vice Presidente Fondazione ISAL, Gianvincenzo D’Andrea, il presidente del Panathlon International Club di Sulmona, Luigi La Civita, il presidente del Lions Club di Sulmona, Gianfranco Santarelli, il direttore del centro commerciale “Il Nuovo Borgo” di Sulmona, Andrea Di Cosmo, il presidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini, la vice presidente della DMC “Terre d’amore”, Maria Dora Santacroce e il fiduciario CONI di Sulmona, Domenico Carrozza. L’appuntamento è alle ore 19 al B&B Sei Stelle, in Piazza Don Minzoni 8, gentilmente concesso dal Cavaliere e Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo Filippo Frattaroli e da suo nipote Davide, anche loro presenti alla serata.

Per informazioni: Fernando Ranalli (FCI L’Aquila) tel. 347 6442105 famigliaranali@gmail.com