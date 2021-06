Ciclismo, ottimi risultati per il Pedale Sulmonese

Giovanissimi e handbike, il Pedale Sulmonese in ottima evidenza domenica scorsa con i propri atleti tra Nord, Centro e Sud Italia

SULMONA – Maglie azzurro-celesti del Pedale Sulmonese in bella evidenza nella domenica caratterizzata dal triplice appuntamento in tutto lo stivale tra Emilia Romagna, Lazio e Campania.

La società sulmonese ha marcato la propria presenza alla prima prova del Giro d’Italia Handbike a Reggio Emilia con Ciro Sito e Franco Pallotta che hanno ottenuto buoni piazzamenti nella categoria MH4 guidati dal responsabile tecnico Nicola Borriello.

Accompagnati dal direttore tecnico e responsabile del settore under 13 Paolo Ferrusi, primo sorriso stampato sul volto dei giovanissimi nel loro primo impegno stagionale in una gara su strada, in quel di Torre Annunziata, per Giorgio Ferrusi, Noemy Ferrusi, Jacopo Ferrusi, Luca Santangelo e Nicola Arena.

Sempre sul fronte giovanile Ludovico D’Achille ha ben figurato, nel Lazio a Palombara Sabina, prendendo il via alla gara allievi denominata Trofeo delle Cerase.

In concomitanza con le riaperture di alcuni settori nel dopo emergenza Covid-19, altri appuntamenti agonistici sono in programma nei prossimi mesi, oltre a essere in procinto di organizzare il 18 luglio una prova del Giro d’Italia Hanbike a Roccaraso allo scopo di promuovere ancora di più le iniziative legate allo sport giovanile e all’inclusione.