Ultra Sella di Celano, gara di corsa in montagna: ecco quando

La corsa si svolgerà sabato 12 giugno: avrà una lunghezza di 96 km e un dislivello positivo di circa 7230 metri

CELANO – L’Associazione Sportiva G.S. Celano organizza per sabato 12 Giugno 2021 l’Ultra Sky Marathon d’Abruzzo – Serra di Celano, gara di corsa in montagna, o trail running, in regime di semi-autosufficienza con percorso in ambiente alpino. La corsa avrà una lunghezza di 96 km e un dislivello positivo di circa 7230 metri. Per tutti i partecipanti sarà un vero e proprio viaggio immersi nelle meraviglie del Parco Sirente Velino.

Dopo le operazioni di ritiro pettorale, controllo materiale obbligatorio e consegna pacco gara avverranno previste per venerdì 11 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 21.00 presso il gazebo, situato nel Viale dietro il Castello, il ritrovo degli atleti è fissato dalle ore 02.30 di sabato 12 giugno presso il Viale dietro il Castello di Celano. Alle 3.30 seguirà punzonatura, briefing tecnico e verifica del materiale obbligatorio. Il via sarà dato alle ore 04.00.

Il percorso dell’Ultra Serra di Celano 2021 seguirà il seguente itinerario: Castello Piccolomini (Celano), Via dell’Aquila, sentiero storico pineta della Serra di Celano, sentiero Savecetta, cima della Serra, Monte Faito, San Potito, Pizzo d’Ovindoli, pinetina di Ovindoli, Ovindoli, Sentiero cai 9b, Rifugio Monte Freddo, Vetta Monte Magnola,Sentiero cai n°10,Monte Candele, Piani di Pezza, Rovere, sentiero 14 Secinaro, M. Sirente, creste Sirente monte di Canale, monte San Nicola, Aielli loc. Le Surienti, Vado Castello, Defensa di Aielli, Cresta M. Etra, Macerola, Sentiero delle Fate, maneggi Ovindoli, Valle dei Curti, sentiero Casca l’acqua, sentiero storico, Piazza IV Novembre di Celano, Viale dietro il castello all’arrivo.

La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica (tranne situazioni straordinarie). In caso di fenomeni meteo importanti (forti temporali, nebbia ecc.) l’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo minuto variazione di percorso in modo da eliminare eventuali pericoli o condizioni di forte disagio

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. I punti di rifornimento saranno approvvigionati con bibite e cibo da consumare sul posto. Non vi saranno bicchieri usa e getta ma l’acqua naturale, la cola ed i sali saranno destinati al riempimento delle borracce o tasche d’acqua, camel bag e tazza personale.