Ciclismo, Ettore Carlini si impone nella Mediofondo del Tratturo Magno

FOSSACESIA – L’Hair Gallery Cycling Team ha messo in mostra la propria forza e il suo andare continuamente a bersaglio in diverse apparizioni come capitato in questo ultimo fine settimana del 30 aprile e del 1°Maggio tra le Marche e nelle trasferte fuori regione.

L’impegno di maggior rilievo in Abruzzo a Rosciano dove ha avuto luogo l’inedita Mediofondo del Tratturo Magno con alcuni tratti di sterrato dell’entroterra della provincia pescarese.

Il protagonista di questa superlativa prestazione è stato il campione italiano mediofondo Ettore Carlini in una gara di grande spessore con tutti i più forti atleti del panorama amatoriale del Centro-Sud Italia.

La giornata perfetta nel suo Abruzzo per Ettore Carlini che è di Fossacesia (in forza alla compagine marchigiana dell’Hair Gallery Cycling Team) e non poteva farsi regalo migliore nella sua terra natale per la prima volta in questo 2022 staccando Ambrogio Chiriacò e il belga Kristof Houben, a ridosso del podio il quinto posto di Stefano Scotti e poi i tanti piazzamenti per arrivare al traguardo per il campione del mondo Ivan Martinelli, il tricolore master 5 Wladimiro D’Ascenzo, Emidio Celani e Yuri Granocchia.