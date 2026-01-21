CIA: “Tutela degli agricoltori e servizi di bonifica al centro

REGIONE – La CIA – Agricoltori Italiani ribadisce che la priorità assoluta resta la tutela degli agricoltori, dei loro redditi e dei servizi essenziali come irrigazione e bonifica. In merito alle recenti sentenze del TAR Abruzzo sul Consorzio di Bonifica Centro, l’organizzazione chiarisce che si tratta di contenziosi tecnici e amministrativi, tipici di una fase complessa che coinvolge l’intero sistema della bonifica.

Il direttore CIA Alfonso Ottaviano sottolinea che le sentenze non mettono in discussione il ruolo della bonifica, ma richiamano alla necessità di una gestione più chiara e ordinata, evitando confusione tra gli agricoltori. La CIA esprime pieno sostegno al CdA del Consorzio di Bonifica Centro e al presidente Enisio Tocco, impegnati in un piano di risanamento e in investimenti strategici per garantire il futuro dell’irrigazione.

L’organizzazione ribadisce principi fondamentali: servizi efficienti, accesso continuo all’acqua, costi sostenibili e tutela dei redditi agricoli. Ricorda inoltre che i Consorzi di Bonifica garantiscono anche sicurezza idraulica, protezione dei cittadini e supporto alle attività produttive.

La CIA conferma il dialogo costante con Regione Abruzzo e forze politiche per sostenere investimenti e accompagnare il percorso di risanamento. Eventuali procedimenti giudiziari saranno affrontati con trasparenza e nel rispetto dell’interesse pubblico. Indebolire i Consorzi, avverte Ottaviano, significa compromettere servizi e investimenti. Per questo la CIA sceglie una linea di responsabilità e collaborazione, essenziale per assicurare acqua, sicurezza e futuro ai territori agricoli.