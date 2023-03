Chiusura momentanea dell’ufficio postale di Spoltore: ecco il motivo

L’ATM Postamat continuerà a essere operativo per prelievi di contante e per tutte le altre operazioni, compresa la possibilità di pagamento automatico dei bollettini

SPOLTORE – Poste Italiane comunica di aver disposto l’interruzione temporanea dell’operatività dell’ufficio postale di Spoltore (via Fonzi) per tutelare la sicurezza di clienti e dipendenti. Tale misura, adottata intorno alle 11.30 di oggi giovedì 2 marzo, è stata imposta a causa delle ingenti infiltrazioni provenienti dall’appartamento posto al piano superiore che hanno provocato danni tali da non garantire l’agibilità.

L’Azienda si è già attivata informando il proprietario dell’immobile interessato della situazione e invitandolo a individuare le cause e risolverle prontamente al fine di consentire l’avvio dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’ufficio postale e la riapertura dello stesso nel più breve tempo possibile.

L’ATM Postamat a servizio dell’ufficio postale di Spoltore continuerà comunque a essere operativo sette giorni su sette sia per il prelievo di denaro contante sia per tutte le operazioni consentite compreso il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche.

Nel territorio comunale l’Azienda ricorda che è disponibile l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore (via Gran Sasso), aperto con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì (il sabato dalle 8.20 alle 12.35). Anche l’ufficio di Santa Teresa è dotato di ATM Postamat.