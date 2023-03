Giulianova, primo lotto del Polo scolastico nell’ex tribunale

Firmato oggi in municipio il contratto con la “Costruzioni De Cesare ing. Ulrico” la ditta chietina che realizzerà il primo lotto del Polo scolastico

GIULIANOVA – Giornata storica, quella di oggi, per l’edilizia scolastica giuliese. In municipio, questa mattina, è stato sottoscritto, con la ditta appaltatrice, il contratto dei lavori grazie ai quali si darà inizio alla realizzazione del Polo scolastico, nello stabile dell’ex tribunale. L’edificio di via Cerulli, una volta ristrutturato, ospiterà le classi della Media “Pagliaccetti”. L’impresa che si è aggiudicata l’appalto è la “Costruzioni De Cesare ingegner Ulrico” di Chieti. L’importo dell’opera è di circa 4 milioni di euro. I tempi di riconsegna sono stati fissati in un anno e mezzo. Una volta terminate le operazioni edilizie, alunni, docenti e personale, potranno tornare ad utilizzare un unico plesso, ubicato nella parte alta della città.

“Sarà una bella scuola – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido – Un istituto moderno, sicuro, funzionale, dotato di parcheggi e di un giardino. Dietro all’apertura di un cantiere, è ovvio, c’è sempre il lavoro di molti. Anche in questo caso, mi è d’obbligo ringraziare l’ Ufficio tecnico, i dirigenti, la maggioranza. Captare i fondi, predisporre il progetto, individuare la ditta: il rispetto ed il buon esito della successione degli atti amministrativi non era scontato. Anche i tempi sono stati tagliati grazie ad un impegno che, ripeto, è stato armonico e collettivo”.

“La data di oggi è memorabile – aggiunge il Sindaco Jwan Costantini – La firma del contratto è la risposta più efficace ed eloquente ad una lacuna strutturale che da troppi anni stava penalizzando l’offerta didattica giuliese. Ci abbiamo creduto tutti e posso dire alle famiglie, non da solo ma con molti altri, che la scommessa del ritorno alla normalità, nel segno peraltro di un netto miglioramento, è stata finalmente vinta”.