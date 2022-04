Chiusi i bagni di San Giovanni in Venere presi di mira dai vandali

FOSSACESIA – Bagni pubblici dell’area monumentale di San Giovanni resteranno chiusi nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo. Lo ha deciso il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, dopo il sopralluogo di questa mattina con Luigi De Simone e in contatto con il responsabile del Settore comunale, ing. Alessandra Ferrante, nel corso del quale sono stati constatati danni al servizio dovuti ad atti vandalici.

“Non è la prima volta che accade – ricorda il Sindaco Di Giuseppantonio -. Danneggiamenti si erano verificati in passato e per rimettere a posto i servizi igienici abbiamo dovuto far fronte a una considerevole spesa, prelevata dalle casse comunali. Non solo: un esborso ulteriore di denaro pubblico si è avuto per pagare alla SASI il consumo eccessivo d’acqua provocato dai soliti ignoti che avevano rotto i rubinetti dei lavabi presenti nella struttura. Ho deciso quindi di chiudere, d’ intesa con l’ ingegner Ferrante, l’accesso ai bagni in quanto non è stato possibile reperire personale in grado di riparare i danni provocati in queste ultime ore ai servizi. E’ un danno d’immagine per Fossacesia. Dell’accaduto ho informato i carabinieri della locale stazione perché svolgano le indagini del caso e riescano a identificare gli autori dei danneggiamenti”.