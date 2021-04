Chieti, via libera al rinnovo della gestione di tre impianti sportivi: ecco quali

Il sindaco e l’assessore Pantalone: “Così sosteniamo gli esempi virtuosi di amministrazione del patrimonio sportivo comunale”

CHIETI – Via libera alla proroga della gestione di tre impianti sportivi cittadini per ulteriori tre anni, si tratta del Circolo Tennis di Piana Vincolato, dell’impianto polifunzionale di Vallone Fagnano e di quello di via Masci.

“Abbiamo utilizzato la possibilità offerta dalle disposizioni che l’autunno scorso il Governo Conte aveva preso proprio per supportare l’attività delle associazioni sportive minore e dare agli enti locali la possibilità di disporre la gestione indiretta degli impianti sportivi di proprietà comunale – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Con un primo passo fatto in giunta a novembre, abbiamo dato precise indicazioni agli uffici, prima monitorando la situazione ereditata, poi cercando di coniugare l’esigenza di consentire gestioni virtuose alla massima fruibilità possibile degli impianti cittadini.

Lo abbiamo fatto con una convinta vicinanza alle associazioni sportive di ogni ordine e grado, che a causa del covid hanno vissuto una vera e propria battuta di arresto, non solo dell’attività in essere e dunque presente, ma anche della programmazione di quella futura. Con le tre determine che rinnovano la gestione indiretta per altri tre anni alle associazioni che gestiscono i tre impianti, consentiamo loro anche di poter guardare al futuro e le sosteniamo in nome dell’auspicata ripresa. È dunque un segnale positivo che consentirà all’Asd Tennis Chieti, all’Asd Es Chieti Calcio e all’Asd Centro sportivo teatino di continuare il proprio percorso.

L’orizzonte è quello di arrivare a una gestione partecipata di tutti gli impianti della città, con gli uffici stiamo regolamentando anche quelli di gestione diretta del nostro patrimonio al fine di mettere a regime le strutture, renderle fruibili e abbattere i costi attraverso una gestione condivisa. Un obiettivo che abbiamo chiaro e forte, è quello di valorizzare sia gli impianti, sia la qualità delle attività e dei servizi che sono in grado di offrire, attraverso il sostegno a gestioni virtuose e inclusive, capaci anche di alleggerire l’ente dai costi”.