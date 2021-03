Chieti, stalli per disabili: realizzati 12 nuovi e potenziati gli esistenti

Sindaco Ferrara e assessore Rispoli: “Un impegno preso con Diritti Diretti e con la città più vulnerabile. L’obiettivo è rendere Chieti più accessibile e la mobilità più inclusiva”

CHIETI – Continua il lavoro dell’Amministrazione e la Polizia Municipale sulla segnaletica cittadina, specie quella inclusiva, con la realizzazione di 12 nuovi stalli di sosta per disabili su diverse vie e il potenziamento di quelli esistenti.

“I lavori di stamane sono in continuità con quelli avviati da settimane e in risposta a un impegno preso mercoledì scorso con l’associazione Diritti Diretti – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Dall’incontro erano scaturite importanti iniziative sui temi dell’accessibilità, che l’Amministrazione intende perseguire e l’invito a dare risposte immediate capaci di agevolare la mobilità dei cittadini disabili. Questa mattina, infatti, è stata potenziata la segnaletica stradale, attraverso l’istituzione di nuovi stalli per disabili e il ripasso di quelli preesistenti.

I lavori hanno interessato tutto il territorio comunale e, in particolare: via dei Peligni; via del Tricalle; via Spezioli, di fronte alla sede INAIL, dove è stato creato anche un nuovo stallo di sosta; via Aterno; via Bosio, dove è stato creato un nuovo stallo per disabili davanti alla scuola; via Colle dell’Ara. Abbiamo intrapreso una “battaglia di civilità”, di concerto con tutto l’esecutivo, vogliamo rendere la città più accessibile e in particolare la mobilità cittadina, soprattutto a vantaggio delle persone che vivono condizioni di disabilità e di svantaggio. Un traguardo che possiamo promuovere con provvedimenti come quelli di oggi, ma anche attraverso la collaborazione con la comunità, rispettando le regole e sensibilizzando chi non lo fa, a tal proposito ricordiamo che, in caso di utilizzo abusivo del parcheggio per disabili, attraverso il numero verde 800 083406 si può richiedere l’intervento della Polizia Locale e sostenere le categorie a cui gli stalli sono dedicati”.